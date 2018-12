Serena Autieri è un’attrice e cantante italiana. Colori chiari, nordici, ma napoletana verace, sin da bambina studia danza, canto e recitazione. Dopo il diploma all'Istituto d'Arte di Napoli, frequenta la facoltà di Architettura dell'Università Federico II ma contemporaneamente si dedica alla sua carriera di attrice recitando in diversi spettacoli teatrali. Nel 1998 entra nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole con il ruolo della cantante Sara De Vito e da quel momento Serena Autieri entra nel cuore dei telespettatori.

Nel 2001 affianca anche come valletta Alberto Castagna nella conduzione del programma di punta di Canale 5 Stranamore e in quegli stessi anni recita nella serie tv trasmessa su Raidue Vento di ponente. Ancora su Raidue la ritroviamo nella miniserie in quattro puntate, Tutti i sogni del mondo, anno 2003, in cui è anche l'interprete della sigla. Nella stagione 2002-2003 è protagonista nel musical Bulli & Pupe, grazie al quale viene scelta, insieme a Claudia Gerini, da Pippo Baudo per affiancarlo nel Festival di Sanremo 2003. (Continua dopo la foto)

Successivamente Serena Autieri è protagonista, insieme a Massimo Ghini, del musical Vacanze Romane, diretto da Pietro Garinei, presentato in anteprima al Teatro Sistina a Roma e portato in tournée nella stagione 2004-2005. Nel 2004 canta dal vivo per rappresentare l’Italia durante la cerimonia del Columbus Day a New York in quello stesso anno gira il suo primo film, Sara May, e, successivamente, prende parte a miniserie per la tv come La maledizione dei Templari, Callas e Onassis e L’onore e il rispetto, dove recita con Gabriel Garko con cui inizia una relazione.

L’elenco dei film e delle serie per la tv in cui ha recitato Serena Autieri è lunghissimo. Ricordiamo Notte prima degli esami – Oggi e Femmine contro maschi, entrambi diretti da Fausto Brizzi, Un fantastico via vai con Leonardo Pieraccioni, Sapore di te di Carlo Vanzina e Se mi lasci non vale di Vincenzo Salemme. Il teatro è una sua grande passione (nelle stagioni 2017-2018 ha recitato negli spettacoli Diana e Lady D e Rosso Napoletano), ma anche in tv l’abbiamo vista spesso. Tra i numerosi programmi, nel 2012 la bellissima Serena Autieri ha partecipato a Tale e Quale Show e nel 2018 a Celebrity MasterChef.

Serena Autieri, che è nata a Napoli il 4 aprile 1976 sotto il segno dell’Ariete, è alta centosettanta centimetri e pesa circa cinquantotto chili, è una donna di spettacolo di successo ma anche una moglie e una mamma. A settembre 2010 ha sposato il manager Enrico Griselli a Spoleto e tre anni dopo, il 1 marzo 2013, è nata la loro figlia Giulia Tosca che, come si vede dalle foto, è la sua ‘mini-me’. Le somiglia tantissimo. Parlando del marito e della figlia in un’intervista a Vanity Fair, la Autieri ha detto che "lui è un imprenditore e tra le sue tante cose segue anche me. È meraviglioso, un continuo confrontarsi. Io, la bambina e mio marito siamo molto uniti. Siamo un trio perfetto, ci incastriamo alla perfezione anche nella peggiore delle ipotesi".

