Lunedì 10 dicembre si è concluso il Grande Fratello Vip. È stata un’edizione che, a differenza delle altre, non è mai decollata veramente, anzi, è stata sempre battuta da programmi di altro tipo.

Anche il giorno della finalissima gli ascolti sono stati a dir poco deludenti: 3 milioni di telespettatori che sono pochi. E questa è solo l’ennesima conferma del fallimento di questa edizione. Se si fa il confronto con lo scorso anno, poi, c’è proprio da piangere: lo scorso anno il 30 % di share, consacrava Daniele Bossari il vincitore del Grande Fratello Vip. Quest’anno, con circa 3,4 milioni di spettatori, la finale del Grande Fratello Vip è una delle meno viste di sempre. Ma che quest’anno sarebbe stata un’edizione moscia, già si era capito dalle prime settimane. Il pubblico non ha gradito l’edizione di quest’anno e i motivi sono diversi. Intanto, ai più, Ilary Blasi è sembrata spenta e stanca. Più presa a scegliere la parrucca giusta che a seguire i concorrenti nella casa. Continua a leggere dopo la foto

Quel che il pubblico ha notato è che Ilary non sapesse nulla delle dinamiche all’interno della casa. Insomma, lei per prima non guardava il Grande Fratello Vip e perché lo avrebbe dovuto guardare il pubblico? I telespettatori si accorgono se un presentatore mette il cuore oppure no. E lei, non guardando quel che succedeva tra i vip, ha detto la sua senza dire nulla… Ma se il Grande Fratello Vip 2018 è stato un fiasco, la colpa non è tutta di Ilary, ovviamente. Non sarebbe giusto darle tutta la responsabilità. Anche il cast era piuttosto deludente. Continua a leggere dopo la foto

Il cast non è piaciuto al pubblico. È stato il più finto di sempre: amori finti, amicizie finte, pace finta. Tutto finto. Insomma, una delusione. E allora si è subito vociferato che la prossima edizione del Grande Fratello Vip non ci sarà. Poi la sorpresa. Più una “batosta”, per Ilary, che una sorpresa. Il Grande Fratello Vip si farà anche il prossimo anno e a condurlo sarà sempre Ilary. Uno choc, possiamo dirlo. Ma come? Prima la incolpano del flop e poi le fanno condurre di nuovo il programma? Beh ma la coerenza dove è? A smentire i gossip dei giorni scorsi, che volevano il reality di Mediaset in pausa per una stagione, è stato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri che, in una nota ufficiale ha fatto sapere: "Ci sarà una quarta edizione". Continua a leggere dopo la foto

Nonostante gli ascolti imbarazzanti a Mediaset sono contenti: "Per il terzo anno consecutivo dimostra di essere uno dei programmi simbolo della tv moderna capace di divertire e appassionare il pubblico di ogni età, riuscendo a coinvolgere ed estendere il racconto su ogni piattaforma, ottenendo grandi numeri. Grazie a Ilary Blasi che, con il suo stile inconfondibile, si conferma una sempre più brava padrona di casa, ironica e irresistibile, al sempre più sagace Alfonso Signorini e all’irriverente Gialappa’ sband. Grazie a loro, agli autori, capitanati da Andrea Palazzo e a tutta la perfetta macchina artistica e produttiva Mediaset ed Endemol Shine Italy, che ha lavorato incessantemente per tutta la durata del programma. Arrivederci alla prossima edizione”.

GF Vip, per la finale Ilary Blasi è senza parrucca ed elegantissima. E piace a tutti

fbq('track', 'Gossip');