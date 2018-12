Walter Nudo è il concorrente più amato dal pubblico del Grande Fratello Vip: è stato lui a vincere la terza edizione del reality. Secondo Andrea Mainardi e poi, a ruota, Francesco Monte, Silvia Provvedi, Stefano Sala e Benedetta Mazza. Gli ascolti, però, hanno faticato a decollare anche per la finalissima. Il reality di Ilary Blasi, dunque, chiude con un risultato sostanzialmente in linea con l'intera stagione. Ovvero con numeri piuttosto ‘timidi’, considerando quelli registrati nelle edizioni precedenti, di gran lunga più seguite.

E così ad aggiudicarsi la serata di lunedì 10 dicembre 2018 è stata, ancora una volta, la fiction in onda su Raiuno "Nero a Metà", che continua a confermare gli ottimi numeri del debutto e tiene a debita distanza la concorrenza di Canale 5. Il GF Vip, infatti, non è andato oltre il 21.9% di share medio, nonostante una chiusura che ha abbondantemente sforato l'una di notte. Nel dettaglio, su Raiuno la fiction con Claudio Amendola ha tenuto incollati allo schermo 5.226.000 spettatori (per uno share pari al 22.7%); su Canale 5 la finale di GF Vip 3 ha invece raggiunto 3.446.000 spettatori. (Continua dopo la foto)

È chiaro a tutti che questa edizione è stata la più fiacca. Fra qualche settimana forse ci si sarà già dimenticati di molti concorrenti ma non certo di Ilary Blasi, che probabilmente è la vera vincitrice del reality. Il cast (poco conosciuto) e il format (probabilmente trito e ritrito) avranno senz’altro deluso le aspettative degli autori, ma la padrona di casa è riuscita a stupire il pubblico puntata dopo puntata. Fino all’ultima, quando si è finalmente tolta la parrucca e ha sfoggiato la chioma al naturale.

Biondissima, con un caschetto nero oppure con un carrè cortissimo: un lunedì dopo l’altro Ilary ha rivoluzionato il suo look, ha osato e fatto discutere il popolo dei social. Questa edizione passerà alla storia per le parrucche di Ilary più che altro. Ma per l’ultimo appuntamento, via i capelli posticci. Lady Totti era semplicemente stupenda. Parrucca in camerino, Ilary si è presentata sul palco con i suoi capelli naturali, lunghissimi e biondi, portati sciolti sulle spalle con onde mosse.

Ilary non usare più le parrucche, stai 1000 volte meglio così #GFvip pic.twitter.com/nCmGZtpoUu — Nicola (@nico_lai93) 10 dicembre 2018





Anche l’abito era da gran finale: ha indossato un lungo vestito total black coperto di paillettes luminose. Nello specifico, un modello con collo alto e maniche lunghe e all'altezza della vita una gonna in seta nera aperta sul davanti. Ai piedi, infine, un paio stivaletti neri in suede con punta stretta e tacco a spillo. Beh, ha fatto decisamente centro con questo outfit. Forse per la prima volta dopo tante critiche Ilary Blasi è riuscita a mettere d’accordo (quasi) tutti i telespettatori più social. "Ilary al naturale è stupenda" twitta qualcuno, "Ilary non usare più le parrucche" scrive un altro. E un’infinità di "Ilary sei bellissima".

