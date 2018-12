La figlia di Stefano Sala? Ha conquistato tutti! Grande Fratello Vip 2018, edizione numero 3: spente le luci, chiusa la porta rossa: tutti a casa (propria). Ha trionfato Walter Nudo nella finalissima andata in onda, ovviamente in diretta, lunedì 10 dicembre. Il testa a testa con l’amico Andrea Mainardi, arrivato secondo, si è concluso così: 56% contro il 44% di voti. E l’ex modello si prende la vittoria. Incredibilmente poco prima erano stati eliminati Silvia Provvedi e Francesco Monte. La prima è uscita addirittura con il 70% dei voti, e il secondo, che in questa edizione non era mai andato in nomination, non ha superato la prova del televoto con Mainardi, lo chef che al pari di Walter Nudo è stata la vera rivelazione di questa terza edizione del reality.

Prima delle due ‘teste di serie’ del GF Vip, ovvero la Provvedi e Monte, era toccato a Stefano Sala e Benedetta Mazza, la ‘quasi coppia’ della Casa a uscire dalla porta rossa e farsi ricevere in studio da Ilary Blasi – che per la finale ha finalmente rinunciato a una delle sue parrucche, Alfonso Signorini, gli ex coinquilini e il pubblico in festa. (Continua dopo la foto)

Vincitore e classifica a parte, anche e soprattutto nella finale non sono mancati sorprese e colpi di scena. Tra i più emozionanti sicuramente l’incontro di Stefano Sala e la figlia Sofia, detta ‘Bubi’. Un incontro tanto atteso dal modello, che non ha visto la bambina per 77 lunghi giorni. Prima di riabbracciarla, però, ha rivisto Dayane Mello, la sua ex e, appunto, la mamma di Sofia, 4 anni. Usciti insieme nel piazzale antistante la Casa, a Stefano è stato chiesto di chiudere gli occhi e quando li ha riaperti è arrivata la sorpresa più bella.

La piccola Sofia era lì davanti a lui. Abbraccio lunghissimo e commozione alle stelle per Stefano. Dal pubblico, invece, tutti gli occhi sulla bambina che, anche se era facile immaginarlo visto il dna, è di una bellezza disarmante. Occhioni azzurri e sorriso folgorante, la piccola Bubi, come la chiama il papà, ha emozionato il popolo dei social con la sua dolcezza. “Papà ti amo”, gli ha detto in diretta, mentre il modello la guardava con gli occhi a cuoricino.





“Vorrei che qualcuno mi guardasse come Stefano guarda Sofia”, scrive qualcuno sui social durante l’incontro padre e figlia. E c’è pure chi sogna addirittura un’unione tra Leone Ferragni Lucia e la piccola Sofia Sala per tramandare gli occhioni dei due bimbi. Molto, molto bella la sorpresa per Stefano, che a molti ha ricordato quella di un anno fa a Daniele Bossari che aveva potuto riabbracciare la sua Stella. Ma non si è potuto non notare anche il bel rapporto che il modello e quinto classificato del Grande Fratello Vip ha con la ex per amore di ‘Bubi’.

Grande Fratello Vip, urla nella notte per Stefano Sala