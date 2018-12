E anche questo terzo Grande Fratello Vip è andato. La finalissima è andata in scena lunedì 10 dicembre e, come molti si aspettavano, ha vinto Walter Nudo nel testa a testa con Andrea Mainardi: 56% contro il 44% di voti per lo chef. Incredibilmente poco prima erano stati eliminati Silvia Provvedi e Francesco Monte. La prima è uscita addirittura con il 70% dei voti, e il secondo, che in questa edizione non era mai andato in nomination, non ha superato la prova del televoto con Mainardi.

Prima delle due ‘teste di serie’ del GF Vip numero tre era toccato a Stefano Sala – che ha commosso tutti durante l’incontro con la figlia Sofia – e Benedetta Mazza. Così ha deciso il pubblico di Canale 5. Ma prima che cominciasse l’ultima puntata della trasmissione che ha fatto molto discutere in queste settimane, già durante l’intro i telespettatori sono rimasti molto colpiti nel vedere Jane Alexander, eliminata dalla Casa tempo fa, con una benda sull’occhio sinistro. (Continua dopo la foto)

“Ma che è successo?”, “Che ha fatto?” ha iniziato a chiedersi il pubblico alla prima inquadratura. Per fortuna niente di grave. L’attrice ha cominciato ad accusare un dolore all’occhio durante la scorsa puntata di Domenica Live, dove è stata intervistata da Barbara D’Urso insieme a Elia Fongaro, il modello ed ex concorrente del GF Vip che Jane ha conosciuto al reality e con cui, a quanto pare, ha iniziato una frequentazione anche fuori.

Il giorno successivo, quello della finale del reality, la Alexander ha deciso di coprire la garza con una benda particolare che è subito stata notata da casa. E, per evitare inutili allarmismi, ha spiegato tutto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ho un occhio appiccicato, ma per ora fa meno male rispetto a ieri, per fortuna. Comprerò il collirio e terrò le dita incrociate”, ha fatto sapere.

Jane Alexander stasera è Capitan Harlock #gfvip pic.twitter.com/7RZfKDwSd2 — Gary94 (@garymilano94) 10 dicembre 2018





A sdrammatizzare la situazione ci ha poi pensato Elia Fongaro, che sulle sue Instagram Stories ha condiviso un breve filmato in cui ha voluto presentare “direttamente dai Pirata dei Caraibi ecco a voi il Capitano Jane”. Ennesima dimostrazione del fatto che tra la relazione tra i due, che sono sempre più complici e affiatati, iniziata tra le mura della Casa di Cinecittà procede a gonfie vele. Come spiegato da Jane in varie interviste, infatti, la sua storia d’amore con Gianmarco Amicarelli è finita e ora è iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Con Elia.

