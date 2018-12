In molti, forse, ricorderanno Carmen Masola, vincitrice della prima edizione di Italia's got talent. Il programma è stato reso famoso in tutto il mondo dalla partecipazione di Susan Boyle, attempata signora dalle insospettabili doti canore che è ormai una star internazionale e proprio come la Boyle, Cermen era stata protagonista della favola del brutto anatroccolo in versione italiana. All'epoca 38enne, Carmen Masola, si era presentata sul palco del programma e alla fine era riuscita a conquistare giudici e pubblico. La cantante lirica vinse infatti la prima edizione italiana del talent, ma è stata dimenticata dalla tv nel giro di un anno e non le andò meglio nel mondo della musica, al quale si era affacciata dopo la vittoria grazie a un album pubblicato con la Sony.

"Prima del programma avevo svolto vari lavori, dall'assistenza agli anziani alla gestione di una piccola edicola. Parallelamente studiavo canto, in questo settore occorre studiare tanto. Il contratto durò un anno - ha raccontato in un'intervista a TvBlog - L'album non andò bene, secondo me non venne abbastanza pubblicizzato. La gente mi chiedeva dove si potesse comprare, nei negozi non si trovava. 'Chiedete alla Sony', rispondevo io. Mi piace comunque sottolineare che i miei brani vengono tutt'oggi venduti all'estero via internet. I diritti però sono della Sony, a me arriva molto poco".



''Sì ho vinto anche 100.000€, in gettoni d’oro. Tra il cambio e il 20% trattenuto in tasse divennero più o meno 60 mila. Per me fu una fortuna perché il lavoro in edicola non era andato bene. Quei soldi mi furono utili per chiudere l’attività senza troppi patemi. Ero andata sotto, non riuscivo a stare dietro ai pagamenti. Mi servirono molto. Col senno di poi ho cominciato a pensare che niente accade per caso. Il problema è che sul momento non ce ne accorgiamo. Non mi aspettavo di vincere, lo scopo era solo quello di farmi notare e trovare un ruolo nell’opera''.

''Lavorai un mese in Cina, dove realizzai un film che purtroppo in Italia non uscì. In tv non mi chiamò più nessuno, non venni più coinvolta, come d’altronde è accaduto a tutti quelli che hanno vinto dopo di me. Tutti hanno ripreso la loro vita normale, evidentemente questo programma non crea un percorso televisivo. Celebra l’arte e si ferma lì. Ma a me interessava cantare, il piccolo schermo non mi affascinava più di tanto. I giudici non si ho più sentiti. Li abbracciai la sera della vittoria e basta. Mi sarebbe piaciuto interagire maggiormente con loro. Per me Scotti era un mito, sono cresciuta con lui, un po’ ci sono rimasta male. Noi concorrenti i giudici li vedevamo solo nel momento dell’esibizione sul palco. Con Zerbi interagii dopo il programma per via del disco, mi seguì per l’incisione dell’album per una settimana. Poi stop”.

Oggi, spiega, "continuo a fare concorsi e concerti, specialmente nei posti vicino casa. Inoltre, da quattro anni a questa parte svolgo lezioni private". Addirittura, conferma, si esibisce a matrimoni e funerali: "Sì, nel sud Italia i canti ai funerali sono una tradizione ancora non sviluppata al nord. Non solo: mi capita di esibirmi in discoteca, dove propongo pezzi lirici. Tanti giovani mi seguono, non è vero che ai ragazzi non piace questo genere. Mi affido al passaparola".

