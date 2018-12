Choc a L’Eredità. Quel che è successo nell’ultima puntata ha creato un vero e proprio sgomento.

Gabriele, il concorrente, sembrava forte, fortissimo. Eppure, poi, lui, giovane liceale, è “caduto” proprio su una argomento che a scuola, alla sua età, è una costante. I verbi.

E pensare che quando sono partite le domande sui verbi, il pubblico ha pensato che il ragazzo sarebbe stato avvantaggiato. E invece zero. Non solo non è stato avvantaggiato da quelle domande, ma proprio non ne ha detta giusta neanche una. Pubblico allibito. Il ragazzo doveva trasformare l'infinito del verbo detto dal conduttore Flavio Insinna nella prima persona singolare del passato remoto. Il verbo nuocere, per primo, lo ha messo in difficoltà. Secondo il concorrente, infatti, il passato remoto di nuocere sarebbe "nocei" ma non è finita. Mentre questo scempio si consumava in diretta, la povera professoressa di Gabriele si sarà messa le mani nei capelli… Continua a leggere dopo la foto

Ma non è tutto… Le domande a seguire non hanno migliorato la condizione già critica di Gabriele che, uno dopo l’altro, ha “ucciso” i verbi tendere – il cui passato remoto, secondo lui, sarebbe “tendei” – e crescere che, al passato remoto, sempre secondo Gabriele, diventerebbe “cressi”. In studio è calato il silenzio più totale e anche Insinna era in evidente imbarazzo. Però ha fatto una battuta per smorzare la tensione… Continua a leggere dopo la foto

E ha detto ciò che tutti stavano pensando: "chissà i tuoi professori quando tornerai a scuola". Beh, non si può dire che abbia fatto una bella figura… No. Tutto questo avviene mentre Flavio Insinna inizia a sudare freddo per ciò che accade sulle reti avversarie…Si parla dello share, naturalmente, che è sempre un tema caldo e delicato. In particolare si parla dello share di sabato 8 dicembre. Non è andata male, per carità. Ma neanche benissimo. Continua a leggere dopo la foto

L'Eredità ha raccolto il 16,9% nella prima parte di trasmissione e il 21,3% nella seconda. E, proprio come fatto in precedenza con Caduta Libera, Gerry Scotti giorno dopo giorno riduce le distanze: sabato, su Canale 5, The Wall ha ottenuto il 16,5% di share nella prima parte e il 19,6% nella seconda. Quindi? Beh, dopo la differenza abissale dell’inizio, ormai i due share sono più o meno sullo stesso livello. E Insinna, giustamente, trema.

L’Eredità, la gaffe del concorrente con 5 lauree sciocca Insinna e pubblico

fbq('track', 'Gossip');