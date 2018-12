Vi ricordate Natasha Stefanenko? Quando apparve per la prima volta nella televisione italiana lasciò tutti senza fiato per la sua bellezza da regina dei ghiacci. Ma ormai è un bel po’ che non la vediamo… Che fine ha fatto?

Nata a Sverdlovsk (oggi Ekaterinburg) nella Russia Sovietica, da padre ingegnere nucleare, impiegato presso un sito militare sovietico, quando era una ragazzina Natasha non si sentiva bella.

Nonostante ciò, nel 1992 partecipa e vince il concorso The Look of the Year. Così inizia la sua carriera di modella e, per portarla avanti, si trasferisce in Italia. 1,87 cm per 72 chili, Natasha viene poi notata da Beppe Recchia che, in un ristorante la vede e le propone un programma televisivo, "La grande sfida". È lì che l'abbiamo vista per la prima volta in televisione. Poi la carriera televisiva di Natasha spicca il volo e, tra programmi tv e fiction, le spiana la strada del cinema. Tra i programmi televisivi da lei condotti: Per tutta la vita...? (Raiuno, 1997, con Fabrizio Frizzi), Target (Canale 5, 1998~1999), Festivalbar (2001, insieme ad Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari), Taratata (quattro edizioni condotte insieme a Vincenzo Mollica).

Poi, dal 2005, inizia a lavorare per Sky Italia, lì conduce alcuni programmi su SKY Vivo, e successivamente su SKY Uno e Cielo. Nel frattempo si sposa con l'ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni, con cui nel 2000 ha una figlia, Sasha. Ma ormai è tanto che non la vediamo più in televisione. Che cosa fa oggi Natasha Stefanenko? Come si guadagna da vivere? Beh, in realtà la televisione fa ancora parte della vita di Natasha, ma il pubblico italiano non può accorgersene…

Lo fa più in Russia che in Italia. L'ex modella, infatti, già ingegnere metallurgico, showgirl e opinionista oggi dedica buona parte delle sue energie a curare il suo blog e concedersi qualche apparizione tv, ma con una missione ben precisa: "In Italia e in Russia, cerco di favorire lo scambio fra i due Paesi - ha detto al Giorno - In Russia sul primo canale uscirà una seria di puntate con il concerto di Albano e Romina. Sono i miei idoli da quando ero ragazzina, in Russia li conoscono tutti".

Ma la sua vera dimensione, ormai, non è più il piccolo schermo. Ormai Natasha Stefanenko è tutta “social”. È il lavoro da influencer che le fa guadagnare da vivere. Ma a lei sta un po’ stretta la definizione di influencer che commenta così: "Non influenzo nessuno... In realtà da tre anni racconto le mie esperienze di ormai over 45 alle amiche di tastiera, cerco di consigliare vestiti, cibi, regali".

