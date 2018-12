“Tutto finito”. Ilary Blasi, la voce che girava adesso è certezza. Che botta

Ciclone su Ilary Blasi, la signora Totti infatti sarebbe prossima a un clamoroso passo indietro.Negli ultimi giorni si era fatto sempre più insistente il rumor secondo il quale la conduttrice del reality di Canale 5 si prenderebbe un anno sabbatico da Mediaset alla fine di questa terza edizione. I più maliziosi avrebbero giustificato la presunta scelta con il fatto che il Gf Vip non avrebbe ottenuto lo stesso successo dello scorso anno. Ma ora sarebbe intervenuta l'agenzia di Ilary Blasi, la Notoria, per fugare ogni dubbio.

Interpellata dal Fattoquotidano.it, Notoria «smentisce l’ipotesi di una pausa della conduttrice». Al momento non sarebbe ancora chiara la situazione per quanto riguarda il palinsesto dei reality Mediaset per il prossimo anno. Sul tavolo ci sarebbero La Fattoria e Grande Fratello Nip. E per entrambi si farebbe il nome di Barbara D'Urso. Mesi fa era arrivato l’addio a Le iene, e per i fan erano già stati dolori. Una decisione motivata così. (Continua dopo la foto)



“La mia decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta dolorosa – ha confessato -. Quella è casa mia, ci ho passato degli anni, mi sono divertita, mi ha dato visibilità, mi ha dato la possibilità di crescere i miei figli perché ero impegnata una volta alla settimana, quindi era anche piacevole andare per 24 ore a Milano e poi tornare a Roma”.

Al suo posto è già stata confermata la conduzione di Alessia Marcuzzi, che non vede l’ora di tornare nello show in cui è cresciuta. Cosa ha spinto la Blasi a prendere questa difficile decisione? Se la modella romana non l’ha specificato, in molti sono convinti che il motivo sia la volontà di trascorrere più tempo con la famiglia e dare una svolta alla propria carriera.

Da quando Totti ha deciso di abbandonare il campo di calcio, d’altronde, la vita della showgirl è molto cambiata. “Francesco non è pensionato per niente, mi pare più impegnato di prima. I sono più o meno vicino ai 40 – aveva detto -. Ho conosciuto Francesco che lui aveva 25 anni e io 20. Oggi guardi le foto, ti guardi e dici: “Oddio è passato e sembrava tutto eterno”. In questo momento analizzo di più, avverto di più, i figli, in questo caso sono una misura pazzesca. Li vedo che quasi mi sfuggono – ha svelato -. Però se riesci a goderti anche questo cambiamento scopri che puoi scegliere di più perché ti conosci di più. Quindi boh, se questo è l’inizio del secondo tempo, non è male per niente. E io e Francesco oggi siamo più belli e più intensi oltre che più grandi”.

Ti potrebbe anche interessare: Allerta meteo, vento e burrasca pronti a colpire il paese. La situazione

fbq('track', 'STORIE');