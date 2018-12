Dopo lo Zecchino d’Oro, per gli speciali natalizi della kermesse canora ideata e lanciata nel lontano 1959 da Cino Tortorella, alias Mago Zurlì, la presentatrice toscana, dopo la 61esima edizione del festival dell’Antoniano, a Natale si concederà il meritato riposo reduce dalle fatiche de ''La vita in diretta''.

Sul palco dello Zecchino d’Oro, al suo posto, tornerà anche quest’anno la bellissima Veronica Maya. La conduttrice campana è stata il volto femminile dello Zecchino per nove anni, esattamente dal 2006 al 2014; nel 2015, con il pancione, è intervenuta invece come ospite nella puntata di Natale, mentre l’anno successivo ha ripreso le redini di entrambi gli speciali natalizi dello Zecchino d’Oro, che condurrà anche il prossimo 24 e 25 dicembre, come da lei stesso anticipato su instagram in questi giorni. (Continua a leggere dopo la foto)



Il cambio avverrà nei prossimi giorni, quando la versione tradizionale dello Zecchino D’Oro farà posto a un’altra dedicata alle feste natalizie. Com’è avvenuto due anni fa, Francesca Fialdini a Natale andrà dunque in ferie e sul palco dell’Antoniano tornerà Veronica Maya, di nuovo affiancata da Paolo Belli. “Stamattina, dillo con un bacio! #buongiorno #zecchinodoro #specialinatale #antoniano #operazionepane 24/25 dicembre #rai1 Paolo Belli” è lo stato che la Maya ha allegato alla foto postata su instagram oggi, che la ritrae assieme a Paolo Belli durante le prove delle puntate speciali di Natale dello Zecchino.

“Quando ritrovi un amico nel posto del tuo cuore… noi stiamo già cantando!” ha scritto Veronica Maya ieri su instagram, allegando un’altra foto con Paolo Belli. E lo Zecchino d’Oro per Veronica Maya è proprio il luogo del suo cuore, visto che è stata la conduttrice del programma per molte edizioni. In questi giorni Francesca Fialdini ha rilasciato un'intervista a La Nazione svelando un grande progetto che ha per le mani. La giornalista e conduttrice de La vita in diretta ha in mente di scrivere un libro per bambini. Reduce dall’esperienza dello Zecchino d’Oro che ha condotto per il 3° anno consecutivo, Francesca sta per realizzare un altro sogno, scrivere un libro per bambini.

''Ho già la storia, - ha detto - devo solo trovare la giusta chiave per riuscire ad avvicinarmi meglio al mondo dell’infanzia. Sono generazioni nuove, native digitali, ma i bambini hanno bisogno di vivere in un mondo fuori da quello del web. Devono sperimentare la fantasia e confrontarsi. Lo Zecchino è stata un’occasione per provare, con un format moderno, a intercettare la giusta chiave per arrivare a loro. Oltre alla canzoncina ci sono temi veri, si parla di realtà. Condurre lo Zecchino è stata emozione pura, un sogno di bambina che si è realizzato''.

