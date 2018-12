Leo Gassmann è stato eliminato a un passo dalla finale di X Factor 2018. Il suo sogno di calcare il palco del Forum di Assago si è infranto quando era ormai a portata di mano. Fatale per lui la seconda manche della semifinale in onda giovedì 6 dicembre su Sky Uno, dove ha perso all’ultimo scontro con Luna, la rapper 16enne che viene dalla Sardegna. Eppure la gioia di essere arrivata fin qui è tanta, e molti sono fieri del percorso fatto dal giovane artista che si è sempre distinto per umilità ed educazione.

Tra i suoi sostenitori anche il padre Alessandro Gassmann che sui social ha voluto fargli una dolce dedica. Insieme a una foto in cui Alessandro e suo figlio Leo sono insieme, sdraiati al sole su una spiaggia, l'attore ha scritto: "Bravo figlio mio, sono fiero di te, ti voglio bene". Nel suo percorso Leo ha ricevuto spesso critiche da parte dei giudici, seppure non aspre, ma a eliminarlo è stato il pubblico con il Tilt nella semifinale. Forse era troppo forte l'avversaria, Luna, ma Leo ha detto di essere comunque felice di come è andata.



Quando Leo aveva partecipato ai casting del talent show il padre aveva dichiarato: “Si è presentato da me con la faccia di chi doveva dirmi qualcosa. Gli ho chiesto se aveva messo incinta qualcuna, se aveva menato qualcuno, se aveva una brutta malattia. A quel punto mi ha detto che aveva passato i provini dei giudici […] La sua missione, lui lo sa, è finire l’università, però sono contento. È un bravo ragazzo, non fa il saccente, è educato e perbene. Sono orgoglioso di lui”. Leo, come detto, è il figlio di Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio. Ha avuto un’infanzia serena e tranquilla anche se, immaginiamo, abbia sentito almeno un po’ il peso del papà e del nonno. Da loro ha ereditato il grande carisma e lo charme, ma il sorriso è tutto di sua mamma.

“Io sono cresciuto in una famiglia di persone felici – ha confessato -. Mi hanno mostrato i lati belli della vita, e mi reputo molto fortunato. Però è come se avessi dentro un ego che deve uscire, per sfogarmi e alleggerirmi. Voglio dimostrare a me stesso di potere capire la mia strada, e crearmi un qualcosa di mio”. E, ad ora, ci sta riuscendo alla grande. L’eliminazione di Leo Gassmann nella semifinale non è stata del tutto inaspettata, come la clamorosa uscita di Martina Attili.

