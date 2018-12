Il suo nome era finito nella lista dei possibili naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, ma adesso pare che per Gegia il 'sogno' di un rinnovato successo sia svanito. Il retroscena amaro della partecipazione dell'attrice nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stato raccontato da Dagospia. "Gira voce che la comica Gegia non abbia convinto gli autori de L'Isola dei Famosi e che quindi non sbarcherà in Honduras", scrive il sito di Roberto D'Agostino, sempre bene informato.

Una grande delusione per la comica e attrice, al secolo Francesca Carmela Antonaci. Una bella occasione di rilancio svanisce così. Quest'estate Francesca Carmela Antonaci ha raccontato l'avventura nella seconda edizione di 'Rpsy Abate'. Dopo anni di oblio, l’attrice 59enne divenuta famosa per le “commedie all’italiana” al fianco di Jerry Calà e Lino Banfi ha avuto infatti una nuova occasione per ritornare in auge. (Continua a leggere dopo la foto)



“Ho regalato tante risate al cinema e alla tv, ma poi mi hanno dimenticata – aveva raccontato al settimanale “Spy” – Non ho passato un bel periodo ma non mi sono arresa alla vita e mi sono rimessa a studiare: ho preso due lauree (una in psicologia ed una in lettere, ndr.)”. Gegia avrà una piccola parte nella seconda stagione di “Rosy Abate”, la serie targata Mediaset che andrà in onda su Canale 5. “Sarò Nunziatina, il cui nome è tutto un programma – svela – Si tratta di una donna napoletana molto simpatica che esula dal lato drammatico della fiction. Al momento è prevista solo nella seconda puntata ma, essendo un ruolo legato a un nuovo personaggio della serie, potrebbe evolversi”.

“Per me a 59 anni ogni giorno di lavoro è un regalo – spiega – Non faccio distinzioni tra progetti grandi o più piccoli. Purtroppo non ho una famiglia, non ho figli né mariti, quindi il lavoro mi aiuta a compensare. Mi piacerebbe un programma dove ci si deve impegnare, piuttosto che uno dove bisogna scannarsi inutilmente sulle corna altrui. In tutto questo però mi consolo con il teatro dove ho tante richieste”. L’attrice è consapevole del fatto che il personaggio interpretato per anni al cinema e dal quale non è mai riuscita del tutto ad affrancarsi l’abbia penalizzata.

“Mi ha fregato un po’, è vero – dichiara – Mi ha dato grande popolarità però mi ha anche condannato a essere quasi una macchietta che poco si sposa con altri ruoli più specifici che invece avrei fatto con professionalità”. Nonostante tutto, Gegia non ha alcun rimpianto: “Ho avuto più di quanto mi aspettassi. Come mi disse Boncompagni ‘Tu non canti come Mina, ma canti. Non balli come la Fracci, ma balli. Non reciti come Monica Vitti, ma reciti. Hai una grande comunicativa’. E poi non sono mai stata bellissima”.

