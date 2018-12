“Riprendo in mano la mia vita dopo il tumore”. A parlare è Lisa Panetta, cioè la star vincitrice della prima edizione di “Ora o mai più” che, ospite del programma “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo, ha raccontato alcuni momenti salienti della sua carriera e della sua vita.

“Ti dirò in anteprima – ha spiegato a Caterina Balivo - ho presentato a Claudio Baglioni un brano per cercare di essere parte di questo Festival di Sanremo. Speriamo, incrociamo le dita perché sarebbe un bellissimo momento per riprendere da lì ciò che ho lasciato nel 2003. Poi è arrivata una malattia che mi ha costretto a rimanere ferma, mi era stato diagnosticato un tumore al cervello". È stato quando Lisa Panetta ha parlato di tumore al cervello che tra il pubblico è calato il gelo. Una roba choc, da brividi. E ora Lisa Panetta sogna di calcare il palco dell’Ariston, quello più ambito da tutti i cantanti. Continua a leggere dopo la foto

Per questo ha presentato un brano a Claudio Baglioni e spera che lui apprezzi… Ospite di Caterina Balivo, Lisa Panetta è tornata con la mente alla lotta contro il tumore al cervello. È stata una battaglia dura, complicata, faticosa. È stato un momento durissimo della sua vita che Lisa non potrà mai dimenticare. Nel 2015 ha pubblicato l’album Rispetto 6.1 perché era convinta che non ce l’avrebbe fatta. Lisa, però, voleva lasciare un traccia di sé nel mondo.Poi, per fortuna, è guarita. Merito della medicina. Ma deve molto anche alla sua fede che non l’ha mai abbandonata.

“Fu un pugno allo stomaco. Mi sono sentita veramente con le spalle al muro. Era il momento più importante della mia vita, dovevo raccogliere tutti i frutti di ciò che era stato seminato”, ha ricordato Lisa. Continua a leggere dopo la foto

“È stato tremendo, ho cercato in tutti i modi di reagire. Non ho comunicato a tutti ciò che stava accadendo perché non volevo essere risucchiata dal tunnel della depressione. Volevo combattere. Ho lottato per tanto tempo, dal 2007 al 2013 è stata un continuo, senza sosta. Nel 2010 – 2012 sembrava essersi attutita la situazione, poi c’è stata una ricaduta”.

E ancora: “Nel 2015 è uscito l’album Rispetto 6.1 per lasciare qualcosa di me. Pensavo di non farcela. Poi grazie alla fede, agli amici e soprattutto alla medicina ce l’ho fatta. Feci un sogno incredibile, sognai Papa Wojtyla e Padre Pio con una luce incredibile. Andai a fare l’ultima risonanza e mi sentii accarezzare la testa. Uscii da questa stanza, mi portarono gli esiti e dissero ‘A noi non risulta nulla’. Io mi sento una miracolata". Continua a leggere dopo la foto

Non poteva mancare un ricordo di Fabrizio Frizzi. Mentre parlava degli incontri più significativi della sua vita, Lisa ha menzionato quello con Pavarotti, Bryan Adams, Celine Dion e Paul McCartney. E con Fabrizio Frizzi: “L’incontro più bello, che porto veramente nel cuore, è stato quello con Fabrizio Frizzi a ‘Domenica In’. Mi accolse come in famiglia. Non lo posso dimenticare quel momento. Io finii di fare Sanremo nel 1998, andai a ‘Domenica In’ dove presentava lui, mi accolse e mi diede quella serenità, come uno zio, come uno di famiglia e mi fece sentire a mio agio totalmente. Non posso non citarlo".

