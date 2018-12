“Federica Panicucci via da Mattino 5”. Caos a Mediaset, la conduttrice furiosa

Federica Panicucci sarebbe furiosa e sarebbe decisa a non lasciar passare la cosa sotto silenzio. La popolare conduttrice infatti sarebbe, secondo i ben informati, ai ferri corti con il modello Roger Garth. La lite avrebbe provocato nel pomeriggio di giovedì un vero terremoto a Mediaset con urla volata in tutti i corridoio. Il motivo? Le "voci di corridoio" messe in giro dall'opinionista quasi fisso di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 erano clamorose: Panicucci sostituita a Mattino 5 da Emanuela Folliero. "Stop Fake News! Mi riserverò di querelare il soggetto in questione per diffamazione!", è stata la reazione furibonda della Panicucci, via Instagram Stories.

Lo stesso Garth ha provato a rimediare salvandosi in corner: "Io non capisco la cattiveria di alcuni siti che hanno riportato male quello che ho scritto, non ho mai né pensato né scritto che Federica Panicucci smettesse di collaborare con Mediaset. Ma come si può pensare e scrivere questo?”. (Continua dopo la foto)



Poi continua: “Da idioti. Ho solo riportato voci, anche secondo me poco realistiche, su un entrata nuova in un programma. Stop. Se ci fosse più amore e meno odio , più intelligenza e meno superbia sarebbe un mondo migliore”. Verità, gossip, per ora tutto sembra sospeso certo è che Federica Panicucci non è donna che si fa mettere i piedi in testa.

Roger Garth, per chi non lo conoscesse, è un modello, attore, conduttore e doppiatore nato a Roma il 18 ottobre, ma non siamo a conoscenza dell’anno di nascita perchè lui ha sempre preferito tenerlo nascosto. Non ama infatti parlare della sua vita privata e di lui sappiamo solo che suo padre, venuto a mancare nel 2008, era un divo di Hollywood di origini tedesche, mentre sua madre è francese.

Roger Garth inizia la sua carriera come modello e il suo volto appare in alcuni spot pubblicitari, ma si cimenta poi anche nella recitazione. Negli Stati Uniti partecipa allo show per bambini The Mickey Mouse Club e lavora come doppiatore per diversi film d’animazione, tra cui Alvin Superstar. Recita anche a teatro, in uno spettacolo in cui interpreta Dorian Gray e nel 2006 entra nel cast di Markette, varietà televisivo condotto da Piero Chiambretti.

Altri programmi a cui ha preso parte sono Italia sul Due, Festa Italiana, La Vita in Diretta, Mattino in Famiglia e Uno Mattina Estate. Conduce alcuni programmi su MTV ed è spesso ospite a Pomeriggio Cinque, in qualità di opinionista.

