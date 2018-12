Il nome di J-Ax è legato indissolubilmente a quello di dj Jad. Insieme, negli anno Novanta, formavano gli ‘Articolo 31’, primo gruppo rap a sfondare nel mondo della musica italiana. Negli Articolo 31 J-Ax è il cantante; dopo il primo album, intitolato “Strade di città”, non tarda ad arrivare la notorietà: nel ’94 esce l’album “Messa di vespiri”, contenente la canzone “Ohi Maria”, che, con il suo scottante tema sulla marijuana, fa vincere al gruppo il premio “Un disco per l’estate”.

Dagli anni duemila, subito dopo aver pubblicato Greatest Hits, hanno svoltato verso sonorità più pop assumendo un cantato più melodico e perdendo parzialmente le sonorità hip hop. Nel 2006, dopo aver pubblicato nove album, il duo ha intrapreso una sorta di "pausa di riflessione" durante la quale i due hanno avviato carriere soliste. La pausa è stata interrotta nel 2018, quando J-Ax ha annunciato cinque date speciali del duo presso il Fabrique di Milano. J-Ax esordisce con l’album solista “Di sana pianta”, e negli stessi anni, collabora per numerosi progetti con diversi autori, come Marracash e scrive la colonna sonora del film (di scarso successo) "Ti stramo", del quale fa parte anche la canzone "Limonare al multisala". (Continua a leggere dopo la foto)



Nel 2007 il cantante milanese sposa in gran segreto Elaina Coker, fotomodella statunitense, e si riunisce con DJ Jad per l'Mtv Day in scena a Milano. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Ax racconta dell’intervento provvidenziale di Elaina; era ad un passo dal baratro. ‘’Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena. Ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga. Con il bungee-jumping: mi sono buttato con una corda dalla cascata del Toce, il secondo salto più alto d’Europa. Io davanti, mia moglie dietro. L’anno dopo ho provato il lancio con il paracadute: molto meglio. E poi il tunnel del volo’’.

Nel 2013 entra a far parte di un nuovo progetto; inizia la propria avventura da produttore discografico insieme a Fedez, con il quale fonda l’etichetta discografica indipendente Newtopia. I due, tre anni dopo, annunceranno una collaborazione che ha poi portato alla pubblicazione di grandi successi. Nel 2018, dopo il concerto a San Siro, i due decidono di interrompere ogni rapporto. Lo scorso anno è nato Nicolas, primogenito del rapper per la quale ha sempre chiesto privacy e rispetto, ma mostrandosene felicissimo. Il 14 settembre del 2018 è uscito il singolo “Tutto tua madre”. Una canzone molto personale che parla del doloroso percorso che molte coppie sono costrette ad affrontare per avere un figlio.

“Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io…”, ha scritto Ax sul suo profilo Instagram. Alessandro Aleotti, questo il nome di J-Ax, è nato a Milano il 5 agosto del 1972, è alto 180 cm e pesa circa 71 chili. È il fratello maggiore di Grido , ex-componente dei Gemelli DiVersi, stato anche coach per il programma ‘Amici’ e giudice di ‘The Voice of Italy’.

