Ilary Blasi, conduttrice e moglie di Francesco Totti, parla si sé, della sua carriera e del rapporto con marito e figli. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a ''Liberi Tutti'', domani in edicola con il ''Corriere della Sera''. La Blasi racconta se stessa, divisa tra impegni pubblici e vita privata con il marito Francesco e i figli, Christian, Chanel e la piccola Isabel. La conduttrice è nota per programmi di successo come Le Iene ("dieci anni di trasmissione mi hanno formata", ha detto nell'intervista rilasciata al Corriere della Sers) e Grande Fratello Vip, quest'anno arrivato alla terza edizione.

Proprio parlando di quest'ultima trasmissione, Ilary Blasiè tornata a commentare la polemica che, nelle scorse settimane, ha coinvolto lei e Fabrizio Corona per una lite in diretta tv, alterco tacciato di premeditazione. L'ex paparazzo dei vip era entrato nella casa per chiarire con l'ex fidanzata Silvia Provvedi, ma all'uscita da Cinecittà era stato 'braccato' dalla Blasi ed era partita una vera e propria sfuriata. (Continua a leggere dopo la foto)



“La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona era una commedia, una messinscena per aumentare gli ascolti del Grande Fratello, una trasmissione che non stava dando i risultati sperati”, questo il succo del documento ufficiale depositato presso il Tribunale di Milano quando la procura aveva chiesto il rientro in carcere per Corona. proprio la lite al Grande Fratello Vip era stata tirata in ballo come episodio da condannare. Tramite i suoi legali l’ex di Silvia Provvedi fatto sapere che si trattava solamente di una farsa.

Qualche giorno dopo la puntata su Instagram era comparso un video in cui Corona si aggirava dietro le quinte del GF Vip e leggeva un copione provando la parte. Ad avvalorare questa ipotesi - si leggeva sui giornali pochi giorni fa - ci sarebbe il fatto che Ilary Blasi e Mediaset hanno deciso di non denunciare formalmente Corona, non solo dopo gli insulti ricevuti in diretta e via social, ma anche in seguito alla distruzione di un camper della produzione, che Corona avrebbe fatto a pezzi perché arrabbiato con la produzione del Grande Fratello.

Ora è proprio Ilary Blasi a parlare. "Non c'era nessun accordo tra noi, non mi presto alle pagliacciate: se ci fosse stato, lui se la sarebbe giocata meglio, non mi avrebbe detto tutte quelle brutte parole". Ma Ilary Blasi, non solo professionista, è anche moglie e mamma di tre bambini (il 13enne Cristian, l'11enne Chanel e Isabel di soli 2 anni): "Facciamo una vita quasi monotona: sveglia presto e la sera tutti a tavola insieme, sempre". E sulle prossime Feste in famiglia: "Francesco vestito da Babbo Natale? Impossibile, lo scoprirebbero. La gente lo riconosce anche quando indossa il casco".

