Irene Pivetti è una politica, giornalista e conduttrice televisiva italiana. Figlia di Paolo, regista e dell’attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli, è la sorella maggiore di Veronica, a sua volta attrice affermata. Dopo la laurea con lode alla facoltà di Lettere dell’università Sacro Cuore di Milano, la Pivetti inizia a lavorare come consulente editoriale di varie case editrici. Nel 1987 dirige diverse collane per Mondadori e la De Agostini, prima di dedicarsi solo alla politica.

Negli anni ‘90 entra nelle fila della Lega Nord, in quel periodo guidata da Umberto Bossi e, come si ricorderà, nel 1994 viene eletta deputata e, nell’aprile dello stesso anno, la più giovane Presidente della Camera della storia della Repubblica. Aveva solo 31 anni. Nel 1996 viene espulsa dalla Lega Nord per la sua opposizione alla linea della secessione padana. Successivamente Irene Pivetti fonda il movimento Italia Federale che nel 1998 confluirà prima in Rinnovamento Italiano e poi nell’Udeur, partito del quale la Pivetti sarà presidente fino al 2002. (Continua dopo la foto)



Negli anni Duemila Irene Pivetti continua ad accumulare diverse esperienze nell’ambito politico, ma si dedica anche alla televisione come presentatrice e come opinionista in vari talk. Irene Pivetti è stata autrice e conduttrice, su La7, dei programmi Fa' la cosa giusta e La giuria (2002-2003). Poi ha condotto alcune trasmissioni sulle reti Mediaset (ricordiamo Bisturi! Nessuno è perfetto e Giallo 1), di cui era anche autrice, per poi collaborare nel 2005 al programma di Maurizio Costanzo Buona Domenica e di nuovo assumere il ruolo di conduttrice del talk show politico settimanale su Rete 4 Liberi tutti.

Non solo conduttrice ma anche autrice del programma d'inchiesta in onda su Rete4 Tempi moderni nella stagione televisiva 2006-2007. Nel 2007 partecipa anche alla quinta edizione del programma di Rai Uno Ballando con le stelle, classificandosi al quinto posto. Dal 2008 è opinionista in programmi di attualità e intrattenimento e dall’anno successivo editore di Web To Be Free, rete televisiva su protocollo internet, dedicata specialmente all'informazione, in particolare economica. Dal 2011 al 2013, infine, è stata opinionista fissa a Domenica In... Così è la vita, la trasmissione andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Lorella Cuccarini.

Irene Pivetti, che è nata a Milano il 4 aprile 1963, è alta un metro e sessantadue centimetri e pesa circa quarantotto chili, è stata sposata prima con Paolo Taranta (matrimonio annullato dalla Rota Romana dietro suo ricorso) e poi con Alberto Brambilla, più giovane di lei di dieci anni e conosciuto mentre raccoglieva firme per un candidato sindaco di Milano, da cui ha divorziato nel 2010 dopo dodici anni d’amore.

Dall’unione tra Irene Pivetti e Alberto Brambilla sono nai due figli, Ludovica e Federico. La prima si è sposata nel 2017, a 19 anni: “Sono felice che mia figlia ami suo marito e che abbia trovato così presto l’uomo che ha deciso di sposare”, aveva commentato la Pivetti a Domenica Live. Era stato il settimanale Chi a pubblicare qualche scatto delle nozze, compreso quello in cui l’ex presidente della Camera era intenta a sistemare il velo dell'abito bianco della figlia.

