Perdere un figlio è un dolore che non passerà mai per i genitori, un lutto che non dà tregua. Ma i ricordi quelli sì che non può toglierli nessuno. E Marina Giulia Cavalli, l’attrice di Un posto al sole, ha voluto condividere una vecchia e bellissima foto della sua Arianna con gli amici di Facebook per omaggiarla e ricordarla. Sono già passati tre anni dalla tragedia che ha colpito l’attrice l’ex marito e collega Roberto Alpi. Tre anni senza Arianna, la figlia adorata strappata alla vita da una leucemia che non le ha lasciato scampo.

Inizialmente erano stati alcuni colleghi della ex coppia a dare la triste notizia sui social. Marina Tagliaferri, che con la Cavalli recita nella soap opera di Rai 3 aveva scritto queste parole su Facebook: “Il mio cuore vicino a quello di una mamma che ha perso il suo angelo. Addio Arianna. Guardaci da dove sei e rimani vicino a noi”. E anche Alberto Rossi, anche lui nel cast della soap, aveva voluto lasciare un messaggio: “Condoglianze all'attrice Marina Giulia Cavalli per la tragica scomparsa della figlia”. (Continua dopo la foto)



Arianna aveva solo 21 anni. “Quando perdi un figlio perdi il senso, il motivo del restare – raccontava la Cavalli un anno fa alla trasmissione Bel tempo si spera - Essere madre non è mai stato un goal della mia vita, mi sono sempre sentita figlia e ragazza, anche quando sono rimasta incinta a 30 anni. Allora dissi a mio marito ‘Mannaggia, sono rimasta incinta’, forse perché sapevo che avrei amato questo essere molto, molto più di me stessa. C'era, e c'è, un'unione fortissima con Arianna. Non se n'è andata, io la sento moltissimo.

In quell’occasione l’attrice che nella storica soap di Tai3 interpreta Ornella Bruni aveva inoltre spiegato di aver fatto un percorso spirituale insieme alla figlia nei lunghi mesi della sua malattia. Dopo un periodo di avvicinamento al buddismo, era tornata con Arianna alla religione cristiana. E aveva anche voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a coloro che affrontano la perdita di un figlio: "La mancanza fisica è pesantissima, ce lo porteremo dentro per sempre. Però la vita continua e l'Amore, quello con la A maiuscola, è la chiave di tutto".

Sono passati già tre anni dalla morte della figlia e, come anticipato, in vista delle feste di Natale l’attrice ha voluto ricordare Arianna postando sul suo profilo Facebook uno scatto con lei. Nella foto indossano entrambe un buffo cappellino da Babbo Natale da cui scendono delle trecce bianche a incorniciare i loro volti sorridenti. Ora è quella la sua immagine profilo. Poi, qualche ora dopo, la Cavalli ha pubblicato un’altra bella foto ‘natalizia’ di Arianna. I fan non le hanno mai fatto mancare affetto e vicinanza e anche sotto queste foto messaggi e cuoricini sono arrivati a pioggia.

