Da quando Jane Alexander è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip i fan aspettano ogni sua intervista per capire se e come procede la sua relazione con Elia Fongaro. L’attrice e il modello hanno fatto molto parlare quando erano entrambi concorrenti del reality anche perché quel rapporto instaurato in Casa ha naufragare quello di lei con il compagno Gianmarco Amicarelli. Ma ora che sono entrambi fuori, come stanno le cose? Federica Panicucci, che ha ospitato Jane a Mattino Cinque, ha voluto vederci chiaro visto che da mesi si parla di loro.

L’attrice però la blocca subito: non intende definire il rapporto con Elia con la parola “relazione”. Al momento, rivela la Alexander, si stanno semplicemente frequentando e hanno ancora bisogno di capire tante cose. Lei ha anche un figlio, aggiunge nel salotto di Mattino Cinque, e prima di iniziare una nuova relazione ha bisogno di capire determinate cose. (Continua dopo la foto)



Non è cambiato nulla tra loro, però. Stando al racconto di Jane, il rapporto con Elia sembra essere rimasto sempre lo stesso. La stessa attrice ammette di guardare il modello con gli stessi occhi con cui lo guardava nella Casa. E poi si vedono molto spesso. Jane, inoltre, ha fatto marcia indietro: confessa di non pensare più che Elia sia una persona immatura, anzi. Lo vede anche più “antico” e serio di lei. E adora questo suo essere molto protettivo nei suoi confronti.

Insomma, procede a gonfie vele la storia con Elia anche se non è ancora il caso di dare etichette. Se dovesse finire tornerebbe tra le braccia di Gianmarco? No e rivela anche ora, di comune accordo, la loro casa è rimasta a lui. Quindi è anche alla ricerca di una nuova sistemazione. Ma a proposito di Elia, la Panicucci ha voluto indagare anche sulla sfera più intima del rapporto. Quindi ha chiesto senza mezzi termini a Jane: "Avete dormito insieme una volta usciti dalla Casa?".

Di fronte a questa domanda privata, l’attrice ha inizialmente sviato ma poi ha risposto: "No ho un figlio a cui rendere conto". Risposta che non deve aver convinto la Panicucci che, infatti, ha provato a insistere visto che, a parer suo, il figlio è stato usato come capro espiatorio per non rivelare la verità. "Vi siete visti, ci sono stati dei baci e poi...quando due persone adulte hanno piacere...", le ha detto. Ma Jane ha usato proprio quella parola, “adulti”, per cambiare argomento. "Solo uno dei due è adulto - ha detto ridendo - No, anzi, lui lo è più di me". Conversazione finita.

