Sempre sorridente e tagliente Alfonso Signorini al GF Vip. Prende in giro Ilary Blasi, non lesina frecciatine ai concorrenti, non ha paura di dare giudizi e quando si toccano certi argomenti delicati si fa serio. Questo è l’Alfonso Signorini che vediamo ogni settimana al reality di Canale 5. Ma nella puntata di ‘CR4 – La repubblica delle donne‘ trasmessa mercoledì 5 dicembre dove era ospite, il giornalista, direttore del settimanale Chi e opinionista non ha parlato degli altri ma di se stesso. Di un aspetto molto doloroso della sua vita che, nel ricordarlo, lo ha fatto emozionare al punto da commuoversi in diretta.

Non appena ha visto in studio di Elena Santarelli e Melissa Satta, Signorini è tornato con la mente ai tempi di ‘Kalispera', il programma che ha condotto nella stagione televisiva 2010 – 2011: "È un'emozione vera ritrovarle qua": ha commentato visibilmente emozionato. Ma non solo per nostalgia di quel periodo. Piero Chiambretti l’ha incalzato e Signorini ha chiarito il motivo di tanta commozione. (Continua dopo la foto)



"A Kalispera mi legano tanti ricordi – ha spiegato il giornalista riuscendo a stento a trattenere le lacrime -, è una pagina meravigliosa della mia vita che ha lasciato un segno per tante ragioni, è un'emozione. Io mi sono ammalato alla fine di questo programma". Proprio quell'anno, infatti, iniziava la sua lotta contro la leucemia. Ed Elena Santarelli ha provato a tirarlo su di morale: "Per fortuna siamo qui a raccontare una storia finita bene, quella di Alfonso".

A quel punto Chiambretti ha provato a sdrammatizzare ricordando la convinzione di Signorini di morire il 7 dicembre: "Non muori il 7 dicembre stai tranquillo! Come sapete Alfonso Signorini il 7 dicembre pensa di morire, nel giorno dell'apertura della Scala". E l'opinionista del GF Vio, con ironia: "Questa potrebbe essere l'ultima trasmissione, comunque vi ho voluto bene". "Speriamo di no, comunque se dovesse succedere, Malgioglio canterà in chiesa", ha quindi concluso il conduttore.

Nel 2014 Signorini rilasciò un’intervista a Il Giornale a cui raccontò come aveva scoperto di avere la leucemia: "Ero in diretta, all'ultima puntata di Kalispera. C'era la Ferilli, ricordo la sua bocca che si muoveva, lei parlava parlava e io sentivo il sudore colarmi lungo la schiena. Avevo 40 di febbre, mi hanno portato subito in ospedale". I medici gli diedero un antipiretico e lo mandarono a casa. Il giorno dopo, la vigilia di Natale, lo chiamarono dall'ospedale e gli comunicarono che aveva una leucemia mieloide e che il 27 dicembre avrebbe iniziato le cure.

