Julia Robert, trasformazione choc. Julia Roberts è una delle attrici più apprezzate di Hollywood. Nella sua carriera ha fatto tantissimi film. Il primo ruolo importante della sua carriera è con Fiori d'acciaio (1989), con cui si aggiudica il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista e riceve la candidatura all'Oscar nella medesima categoria. Ma Julia Roberts raggiungerà l’apice del successo con un film cult, Pretty Woman (1990), con il quale si aggiudica un secondo Golden Globe e la candidatura al Premio Oscar nella categoria di migliore attrice protagonista.

Bella e brava, la sua carriera è stata costellata di successi: per esempio nel 2001 riceve il plauso della critica per la sua interpretazione nel film biografico Erin Brockovich, per il quale vince l'Oscar alla miglior attrice, il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico, un Premio BAFTA e uno Screen Actors Guild Award. La Roberts è anche una donna splendida.

Nonostante abbia più di 50 anni, è ancora una delle donne più belle al mondo. Ma come fa Julia Roberts a tenersi così in forma? Sono molti quelli che nel corso della sua carriera hanno insinuato che fosse ricorsa a dei ritocchini chirurgici per essere perfetta. In realtà non è vero: la bellezza della Roberts è tutta farina del suo sacco. O almeno così era così fino a qualche tempo fa… E poi cosa è successo? La trasformazione choc cui accennavamo sopra, appunto.

Julia Robets, di recente, ha lasciato i fan senza parole… Si è infatti mostrata in una veste inedita. E come? Con un seno enorme ed evidentemente artificiale. Qualche giorno fa Julia Roberts è stata una delle ospiti speciali al talk show di Ellen DeGeneres, "The Ellen Show", dove ha parlato del nuovo film "Ben Is Back". La cosa particolare è che si è mostrata in un modo choc. Cioè con un seno enorme. Ovviamente finto. Infatti quello era solo uno sketch comico organizzato dall'attrice.

Visualizza questo post su Instagram #FBF Faux Boob Friday 🤷‍♀️ @theellenshow Un post condiviso da Julia Roberts (@juliaroberts) in data: Nov 30, 2018 at 2:00 PST

La DeGeneres ha insegnato a Julia un piccolo trucco per guadagnare milioni di followers in pochissimo tempo: sfoggiare un enorme seno finto adornato con un bikini. Dopo averlo indossato, l'attrice è diventata protagonista di un servizio fotografico tropicale. L'effetto? Impressionante. Perché nessuno è abituato a vedere la Roberts maggiorata. Tranquilli, è solo un effetto scenico…

