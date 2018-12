Chissà se gli autori de ''L'Eredità' avrebbero mai immaginato il livello di vuoto mentale o di confusione in cui versano gli Italiani. Ultimamente il quiz preserale condotto da Flavio Insinna in onda su Rai Uno sta regalando una serie di gaffe da far rabbrividire. Dal concorrente a cui proprio non viene la parola "locatario" (l'unica lettera mancante era la 't') a quella che parla di "pollice oblungo" (evidentemente era 'opponibile). Ma la lista di strafalcioni è lunga, lunghissima.

L'ultima in ordine di tempo è quella di Andrea. L'emozione deve avergli giocato un brutto scherzo visto che non è riuscito a completare la parola durante il duello con Anastasia. Durante la puntata andata in onda mercoledì 5 dicembre, il concorrente si è auto-condannato all'eliminazione per una semplice domanda. Il ragazzo è stato sfidato dalla concorrente alla scalata doppia ma il risultato è stato disastroso. Un duello che è durato un solo minuto. Proprio così, perché a iniziare è Andrea a cui viene chiesto quale fosse l'"antica città del Mali". (Continua a leggere dopo la foto)



Malgrado sotto i suoi occhi si stava formando la parola, il ragazzo, rimasto con una lettera mancante, è riuscito ad arrivare alla soluzione solo allo scoccare dei 3 secondi buttando così via tutto il tempo a disposizione, di un minuto. La risposta era "Timbuctu" e il giocatore l'ha indovinata dopo aver provato ad associare tutte le lettere dell'alfabeto. Solo due giorni fa un altro concorrente era finito sul web per uno scivolone che ha lasciato conduttore e pubblico basiti. In una sfida a due con un’altra concorrente, Numinato ha confuso il centimetro con il chilometro e risposto male alla domanda: ''Quanti sono mille metri?''. La risposta ha suscitato l’ilarità della Rete: le prese in giro per il concorrente, forte di cinque lauree, non sono mancate.

Anche il pubblico in studio e lo stesso Flavio Insinna non sono riusciti a contenere lo stupore per la risposta fornita. Non è certo la prima volta che un concorrenti tiri fuori un vero e proprio sfondone durante il quiz di Rai Uno. Tra le più recenti gaffe, vale la pena ricordare quella della concorrente Alessia Luna che doveva indovinare la parola “rotocalco” e nella fretta si era lasciata scappare un “rotocazzo”, scatenando l’ilarità di Twitter. Sempre molto recente, la gaffe di una concorrente che aveva attribuito ad Arezzo la Quintana, invece della famosa Giostra del Saracino che si tiene nella cittadina Toscana. Gli aretini, manco a dirlo, erano insorti.

Anche la concorrente Laura è entrata nella storia delle gaffe de L'Eredità con una risposta assurda. La domanda era in apparenza semplicissima: “Vi si rincontrarono Renzo e Lucia”. L’incontro tra Renzo e Lucia avviene nel drammatico episodio del Lazzaretto. Laura però, sicuramente in preda all’emozione ha tirato fuori uno strafalcione che ha lasciato conduttore e pubblico senza parole. La concorrente dell'Eredità ha infatti risposto “Lanzarote“, una delle isole delle Canarie al largo della costa dell'Africa Occidentale e sotto il dominio della Spagna.

L’Eredità, la gaffe del concorrente con 5 lauree sciocca Insinna e pubblico