Che la storia d’amore con Fabrizio Corona fosse ormai alle spalle, Silvia Provvedi l’ha ribadito più volte al Grande Fratello Vip. La gemella de Le Donatella, tra i finalisti di questa edizione da settimane, lo ha detto nella Casa, ai suoi coinquilini, in diretta, a Ilary Blasi e Alfonso Signorini, e pure a Corona stesso, quando ha voluto incontrarla per scusarsi delle dichiarazioni (“Non l’ho mai amata”) rilasciate a Verissimo. E poi, nella stessa puntata del reality, ha discusso pesantemente con Ilary, ma questa è tutta un’altra storia.

Silvia aveva detto di essere single al momento dell’ingresso nella Casa, ma in queste ultime ore, a pochissimo dalla finale del GF Vip, ha ribaltato tutto, confermando di essere impegnata con un ragazzo che la attende fuori. È successo quando è comparso sul cielo di Roma uno strano messaggio aereo inviato in occasione del suo compleanno. “-9 Buon compleanno principessa. Malefix”, c’era scritto sullo striscione. E lei, leggendolo, si è emozionata e ha spiegato che sta contando i giorni che mancano alla sua uscita per riabbracciare Malefix. (Continua dopo la foto)



Silvia è sembrata commossa alla vista di quel messaggio e, guardando il cielo, ha urlato: “Grazie!”. Ma non era single? Forse ha nascosto questo dettaglio per proteggere la sua vita privata e, forse, un amore appena nato, dopo l’esperienza con Corona. Ma è stato inevitabile chiedersi chi fosse questo ragazzo misterioso che si è firmato ‘Malefix’. Beh, dopo aver ricevuto il messaggio aereo, ci ha pensato la stessa a dare al pubblico un indizio sulla sua identità.

Poco dopo il messaggio - dichiarazione la gemella di Giulia si è lasciata sfuggire davanti a Stefano Sala e Andrea Mainardi un altro nomignolo di quello che ha tutta l’aria di un fidanzato misterioso: “Giò”. Come riporta il sito Today potrebbe trattarsi di Giorgio, noto promoter di un famoso ristorante di Milano che si divide fra la Calabria, Ibiza e il capoluogo lombardo. Inoltre in passato Giorgio ha avuto un flirt con Veronica Angeloni, anche lei concorrente del GF.

Sarà davvero questo Giorgio Malefix? Probabilmente lo sapremo presto vista l’attenzione mediatica sugli inquilini della Casa – Silvia Provvedi in primis - anche dopo la fine del reality. Anche perché la cantante de Le Donatella, parlando in giardino con gli altri ha anche aggiunto: “Tra qualche giorno bacio qualcuno, non mi ricordo neanche come si fa”. E Francesco Monte: “Mal (Malefix, ndr) ti aspettiamo lunedì”. Aspettiamo lunedì prossimo, allora.

