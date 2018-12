Anna Tatangelo è stata pizzicata di nuovo in compagnia di Gigi D’Alessio e il gossip si è scatenato. E si è scatenato ancor di più dopo aver seguito l’intervista de Le Iene durante la quale Anna parla del suo rapporto con il sesso.

Anna Tatangelo sta vivendo un momento magico: a livello professionale, infatti, sta debuttando in questi giorni con il rapper Achille Lauro con il nuovo singolo Ragazza di periferia. È stato proprio con l’obiettivo di presentare il singolo che Anna Tatangelo si è fatta intervistare dalla redazione de Le Iene. L’intervista, però, ha deviato un po’ rispetto al tema iniziale e si è finiti a parlare anche di altro. Roba bollente, per la precisione. E i fan si sono scatenati per l’eccitazione. Nell’intervista doppia ad Anna Tatangelo e Achille Lauro sono state fatte le domande più disparate. E, neanche a dirlo, si è finiti a parlare di sesso… Boom! Continua a leggere dopo la foto

"La prima volta? Parcheggio, in macchina – ha confessato la Tatangelo -. Mamma non ti preoccupare sono a casa di un'amica". Beh, niente di trascendentale, direte voi. Fin qui, però. Perché poi il registro cambia. "Nella tua vita sessuale qualcosa ti ha mai sorpreso?", domanda la iena. "Oh, va beh... andiamo avanti - dice ridendo Anna -. Quando aspetti una cosa e in realtà è un'altra. Per essere felice devo farlo almeno tre volte a settimana". Continua a leggere dopo la foto

Capito? La Tatangelo, per stare bene, deve fare sesso almeno 3 volte a settimana… I fan sono impazziti e c’è gente che non smette più di pensare a quelle parole… Poi si è passati a un tema serio, le violenze sessuali. "Mi è successo soltanto una volta – ha detto la cantante - ma ho mandato a cagare. Se succede consiglio di tirare un bel calcio nei coglioni e andare a denunciare". Altra confessione bollente di Anna Tatangelo durante l’intervista? Ve la sveliamo subito. Continua a leggere dopo la foto

La cantante ha confessato di aver ricevuto avances sessuali anche da alcune donne: "Sì, ma non ci sono stata perché per me sono più tradizionalista". Ecco, questo è il quadro. Che ne dite? Avete seguito l’intervista? Vi è piaciuta? Che ne dite delle dichiarazioni di Anna Tatangelo? Wow!

