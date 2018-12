“Abbiamo preso due bambini in affido e non posso ancora dire molto, già sto dicendo troppo, forse, ma abbiamo due bambini in affido fantastici, lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo nel parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto. Ci siamo conosciuti otto mesi fa e questo è il compleanno più bello della mia vita, perché io ora posso e voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato”. Sono le parole di Pamela Prati al settimanale Chi, a cui ha svelato di essere follemente innamorata del nuovo compagno e di essere diventata mamma per la prima volta a 60 anni.

Non solo. Per lui, l’uomo della sua vita, la showgirl sarda ha anche deciso di lasciare l’Italia: “Andremo anche a vivere all’estero perché proprio io adoro, adoro l’idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta. Ora posso anche voler non lavorare, vivremo fra la Francia e l’America, credo”, ha confessato sempre alla rivista di Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)



Ospite di Domenica Live, poi, la ex diva del Bagaglino ha anche annunciato, in diretta e tra le lacrime, che presto si sposeranno: “L'anello che mi ha regalato è una fede matrimoniale, col mio nome. Lui ha quella col mio. Presto ci sposeremo, ma ci consideriamo già sposati. Ci siamo cercati tutta la vita e appena ci siamo trovati ci siamo riconosciuti”, ha raccontato a Barbara D’Urso. Da quando è uscita l’intervista di Pamela Prati su Chi, la curiosità sull’uomo che è riuscito a rubare il cuore della sarda è arrivata alle stelle.

Si chiama Marco Caltagirone, è un imprenditore edile che appartiene all’omonimo gruppo, è più giovane di lei (ha 54 anni), è molto famoso per i suoi lavori ma è riservatissimo. Tiene così tanto alla sua privacy che sul suo profilo Instagram non c’è foto che lo ritrae di viso. È nato a Roma e quando aveva 20 anni si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha conseguito la laurea e iniziato a fare carriera. La svolta però è arrivata con la costruzione di alcuni oleodotti in Libia e con l’apertura di cantieri in Corsica e in Cina, dove ha realizzato ospedali e centri commerciali.

Negli ultimi anni ha lavorato moltissimo in Albania, dove qualche mese fa è stato premiato come miglior imprenditore italiano, annunciando anche l’inizio di nuovi lavori in Giappone e in Canada per lo sviluppo di innovativi quartieri residenziali. Noto come Mark Caltagirone ha già un figlio di 11 anni, Sebastian, nato dalla relazione con la precedente compagna che, come si legge sul profilo Facebook della holding cura la pagina web. Pamela Prati lo adora. Tifosa romanista, a quanto pare per lui si è convertita alla Lazio.

