Gli occhi non mentono mai e i suoi, belli, verdi, enormi e profondi, sono rimasti identici. Da bambina era così, di una bellezza impressionante, proprio come oggi, che è una giovane donna. Non ci sembra di esagerare dicendo che probabilmente è tra le troniste più affascinanti che si sono sedute al centro dello studio di Uomini e Donne in tutta la lunga storia del programma. In queste foto, che ha condiviso lei stessa qualche tempo fa su Instagram, avrà avuto tre anni o poco più.

Ora di anni ne ha venti (è nata il 6 aprile 1988) e qualcuno l’avrà già riconosciuta guardando con attenzione questi due vecchi scatti. È proprio Nilufar Addati da bambina, la ex corteggiatrice e poi tronista della celebre trasmissione di Maria De Filippi dove si è distinta anche per la parlantina e un bel caratterino, oltre che per la sua bellezza disarmante. Papà napoletano e mamma di origine persiana, Nilufar, il cui nome significa ‘ninfea’ ha catturato subito l’attenzione di Maria appena scese le famose scale dello studio. (Continua dopo la foto)



Alla fine del suo percorso a Uomini e Donne ha scelto Giordano Mazzocchi e con lui, a storia appena iniziata, ha partecipato a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro neonato rapporto. Un’esperienza finita positivamente per la coppia, che dopo il falò di confronto è uscita insieme dal programma, ma non senza qualche discussione anche per via della presenza di Nicolò Ferrari nel villaggio di lei, che da ex pretendente di Nilufar era tra i single di questa ultima edizione del docu-reality di Canale 5.

Tornati a Uomini e Donne per raccontare la loro esperienza a Temptation, Nilufar e Giordano si sono anche confrontati con Nicolò. E lei ha dovuto fare i conti con qualche critica da parte di Gianni Sperti: secondo l’opinionista ha illuso un'altra volta Nicolò mancando tra l'altro di rispetto al fidanzato Giordano, dal momento che Ferrari era un suo rivale ai tempi del trono. Di fronte a quelle parole, Nilufar non ha retto ed è scoppiata a piangere. Ma ci ha pensato il suo Giordano a consolarla.

Le voci di crisi sono sempre in agguato, ma a quanto pare la relazione sbocciata sei mesi fa a Uomini e Donne prosegue a gonfie vele. Nilufar e Giordano sono più uniti che mai e si scambiano di continuo tenere dediche sui social. Inoltre, stando agli ultimi rumor, stanno già pensando alla convivenza. In alcune 'Stories', Nilufar ha fatto sapere che presto lei e il fidanzato si trasferiranno in una piccola casetta vicina alle piste da sci (lui è maestro di sci), nella quale lei dovrà occuparsi di tutto, soprattutto cucinare per la sua dolce metà e per i tanti amici che andranno a trovarli nei prossimi mesi.

