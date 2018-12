I telespettatori de La7 sono abituati a vederlo ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, durante ''Tagadà'', il programma televisivo condotto da condotto da Tiziana Panella che va in onda sulla rete di proprietà del gruppo Cairo Communication dall'ottobre del 2015. All'appuntamento quotidiano che spazia tra approfondimento, storie di attualità, cronaca e costume è immancabile il volto e la professionalità di Alessio Orsingher, giornalista con un passato da pallavolista.

Biondo, occhi azzurri e un grandissimo amore per la professione giornalistica, Alessio è noto alle cronache rosa per essere convolato a nozze con un collega. Proprio così. Dopo due anni di fidanzamento, il 16 novembre del 2017 Alessio Orsingher e il collega Pierluigi Diaco si sono detti ''sì''. La coppia ha scelto una chiesa sconsacrata per unirsi in matrimonio con pochi amici e parenti. (Continua a leggere dopo la foto)



Diaco e Orsingher si sono sposati a Roma e come testimone di nozze hanno scelto Irene Ghergo, autrice televisiva che ha lavorato per svariati programmi di successo, collaborando per lungo tempo con il grande Gianni Boncompagni. Poche le foto pubblicate all'epoca da Novella 2000, gli sposi hanno dato ai loro ospiti il divieto di condividere le immagini delle nozze sui social. Gelosi della loro vita privata, Alessio Orsingher e Pierluigi Diaco si sono fidanzati nel 2015 ma hanno tenuto nascosta la loro relazione fino a pochi mesi prima dal fatidico 'sì'. Per Alessio Orsingher e Pierluigi Diaco è stato un colpo di fulmine. Poco dopo è arrivata la proposta di matrimonio e nel giro di soli due anni la coppia è convolata a nozze (la funzione, ovviamente con rito civile, è stata officiata da Maurizio Costanzo).

In pochi sapevano della loro relazione e solo a giugno del 2017 Diaco ha svelato l'intenzione di sposare il fidanzato. Il 40enne ex naufrago de ''L’Isola dei famosi'' e autore del ''Maurizio Costanzo Show'' ha quindi parlato della sua convivenza con Alessio, dei fine settimana passati insieme, delle loro passioni da condividere. “Convivo con Alessio. - aveva detto Pierluigi Diaco - nei weekend, quando posso prendere una pausa dal lavoro, andiamo al mare. Spesso al cinema. Abbiamo Ugo, un simpatico bassotto”. Un coming out in piena regola, quello di Diaco, che in realtà non aveva sorpreso anche per la naturalezza con cui il giornalista ne aveva parlato.

Solo in quel momento si era venuto a sapere dell'omosessualità di Alessio Orsingher, che già era in televisione con il programma della Panella. Poche, pochissime, le notizie sul giornalista, che in questi anni ha infatti mantenuto una privacy altissima su tutto quello che riguarda la sua sfera privata. Alessio Orsingher è nato il 19 febbraio del 1986 ed è iscritto all'albo dei giornalisti della Lombardia dal 26 febbraio del 2009. Nessuna informazione, invece, sull'altezza e il peso.

Tiziana Panella: età, altezza, marito, (compagno) e figlia. Vita privata e tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista tv