Tanti auguri Aurora Ramazzotti. Il 5 dicembre la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha spento 22 anni. Ne è passato di tempo da quando il papà, giovanissimo, cantava il brano “Sarà l’Aurora”! Immancabili gli auguri social da parte di mamma Michelle, che pochi minuti dalla mezzanotte del giorno in cui, 22 anni fa, l’ha messa al mondo, ha deciso di fare alla figlia una bellissima dedica in occasione del suo compleanno. La conduttrice ha condiviso su Instagram un lungo post ripercorrendo i giorni precedenti alla nascita della sua primogenita.

“Non volevi nascere… Il termine era il 28 novembre e da lì in poi ogni giorno qualcuno mi diceva cosa fare per stimolarti a conoscere il mondo… ad uscire dal calduccio e a prenderti il tuo primo bacio”, ha esordito la Hunziker. “Facevo le scale tutto il giorno e sono persino andata a fare una gita in altra quota… niente!!! Finalmente il 5 dicembre del 1996 alle 12.14, ti hanno messa sul mio petto e mi ricordo ancora il primo pensiero: ‘ma quanto è bella…ha le labbra a forma di cuore il mio angelo’”. (Continua dopo la foto)



“Da quell’istante in cui hai aperto gli occhietti a fatica e mi hai guardata – ha proseguito la bella Michelle nel post che accompagna una bellissima foto mamma-figlia -, con un tonfo di gioia al cuore… mi è cambiata la vita. Tutto da quel momento in poi aveva un senso…sei nata tu. Ti amo. Auguri Amore mio”. Inutile aggiungere che il post ha scatenato migliaia e migliaia di apprezzamenti e altrettanti auguri per la più grande delle figlie di Michelle (che è anche mamma di Sole e Celeste, avute dal marito Tomaso Trussardi).

E tra la miriade di commenti non poteva mancare quello della festeggiata. Dolcissima la replica di Aurora alle belle parole e ai ricordi della madre, che aveva appena 19 anni quando lei è nata. “Mi viene da piangere. Ti amo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Grazie mamma senza di te sarei niente”, ha risposto la giovane Ramazzotti. Che, nel frattempo, si diverte a fare la modella per Trussardi Jeans. È infatti la testimonial della DreamBox Bag, la nuova borsa della maison che appartiene a Tomaso, il marito di sua madre.





“Mi sono divertita moltissimo nei panni di una super eroina – ha detto Aurora a Vogue - Wonder Woman è simbolo di una donna moderna ed emancipata, ancora oggi attualissima. Per una Millennial come me è sicuramente importante raggiungere i propri obiettivi ed essere un esempio positivo per chi mi segue”. E poi ha aggiunto: “Collaborare a una capsule…perché no?!! La mia passione rimane la televisione”.

