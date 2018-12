Maria De Filippi è sicuramente una delle donne più potenti della televisione italiana. Conduttrice, autrice e produttrice televisiva, la De Filippi è attiva in televisione dal 1992, quando ha cominciato a lavorare per Canale 5 conducendo il talk show pomeridiano Amici, ha consolidato la sua notorietà negli anni successivi presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi televisivi di punta della rete ammiraglia Mediaset, come Uomini e donne, C'è posta per te, Tú sí que vales e Amici di Maria De Filippi, quest'ultimo omonimo del suo programma d'esordio.

Tra i programmi da lei ideati c'è sicuramente ''Uomini e Donne''. Il programma televisivo nasce nel settembre del 1996 come versione "adulta" del precedente talk show della De Filippi, Amici. Mentre all'interno di quel programma si discuteva infatti di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio a opinioni di ragazzi, Uomini e donne nacque inizialmente come luogo dove una coppia raccontava la propria storia per discuterne col pubblico.



A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un dating show in cui si cerca di formare delle coppie che possano iniziare una relazione sentimentale nella vita reale. Ora Maria starebbe pensando a una svolta per il suo programma. ''Uomini e Donne'' potrebbe sbarcare in prima serata. A rivelarlo è il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola. Ad aiutarla nell’impresa l’autrice Raffaella Mennoia, da sempre suo braccio destro.

“In gran segreto Maria De Filippi sta preparando una versione serale, messa in onda a partire da febbraio, del suo programma quotidiano Uomini e Donne. Con lei in quest’avventura la fidata Raffaella Mennoia per un qualcosa che si prevede come esplosivo in stile Temptation Island Vip. Maria è pronta all’ennesima rivoluzione – sempre su Canale 5 e sempre in prima serata – ma con nuove idee per un format già vincente di suo”, si legge sul giornale edito da Mondadori.

Su cosa sarà basato il nuovo format di Maria De Filippi? Non è da escludere un nuovo coinvolgimento di Gemma Galgani: la Dama di Torino piace parecchio al pubblico. Grazie alla sua presenza il Trono Over è seguito da più di tre milioni di telespettatori ogni pomeriggio. Un risultato decisamente importante che potrebbe portare Gemma di nuovo in prima serata, dopo l’incursione della scorsa estate a Temptation Island.

