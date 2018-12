Durante la semifinale del Grande Fratello Vip è stata eliminata Giulia Salemi, messa al televoto d'ufficio dal Gf a causa dell'intervento della mamma Fariba nella puntata precedente. Che avrebbe violato il regolamento, rivelandole news provenienti dall'esterno. La mamma della modella è colpevole di aver parlato in persiano con la figlia nella scorsa puntata e di averle lanciato più volte messaggi che riguardano l'esterno andando contro il regolamento. Durante la diretta della semifinale Ilary Blasi è stata molto dura con Giulia.

''Ti sembra corretto quello che ha fatto tua mamma? Aver parlato in una lingua che non capiamo?'', ha chiesto la conduttrice. ''Lei ti ha riportato delle sensazioni dall'esterno e non doveva farlo''. ''Ho avuto questo bombardamento di informazioni e mi dispiace'' ha provato a giustificarsi Giulia. Ma il GF Vip è stato irremovibile e Ilary Blasi ha letto il comunicato che, di fatto, ha sancito l'uscita della Salemi dal gioco. (Continua a leggere dopo la foto)



''I concorrenti del GF vivono la loro esperienza all'interno della casa in una condizione di volontario isolamento. - ha detto la conduttrice - Non si possono chiedere fatti o episodi dall'esterno che possono influenzare in qualche modo l'andamento. Nel tuo caso avete volutamente scelto di non parlare in italiano non permettendoci di seguire cosa stiamo seguendo. Giulia avresti potuto interrompere tua madre se solo avessi voluto. In occasioni simili in passato c'è stata una comprensibile tolleranza, ma questa volta i richiami sono stati ignorati''.

''Non c'è stata una violazione di una regola ma la rottura di un patto. Per questa ragione il Grande Fratello ha preso una decisione inevitabile'', ha concluso la conduttrice e moglie di Francesco Totti durante la semifinale del Grande Fratello Vip. La giovane è andata quindi al televoto insieme al modello Stefano Sala e il pubblico ha deciso di farla uscire dal gioco. Una volta arrivata in studio la modella persiana ha salutato Ilary Blasi e l'opinionista Alfonso Signorni.

Ed è proprio in quel momento che il giornalista e direttore della rivista 'Chi' ha commesso un'atroce gaffe. Convinto di avere il microfono chiuso, Alfonso Signorini si è avvicinato a Giulia Salemi e all'orecchio le ha sussurrato: ''Devi voler bene a tua mamma. È una rompicogl*** ma ti vuole bene''. Il fuorionda è stato immediatamente ripreso su Twitter dai telespettatori più attenti e, ovviamente, ha fatto il giro del web.

