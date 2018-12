“Fabio, ho rotto tutto”. Follia in diretta tv: Paolo Brosio perde la testa da Fazio

Paolo Brosio è senza dubbio uno dei personaggio più discutibili del panorama televisivo italiano. Il passaggio dalla sua vita piena di stravizi a quella da “clausura” fa ancora molto discutere, l’avvento della fede, il rapporto con la mamma. Insomma quando si parla di Paolo Brosio si fa presto a cadere nel trash. Poi c’è da dire che Brosio è una personalità estremamente auto ironica e sa bene quello che la gente pensa di lui, del suo passato e del suo quotidiano.

Eppure non si sottrae mai a qualche bella ospitata, a maggior ragione se c’è da stare insieme a un suo caro amico: Fabio Fazio. C’è da dire tuttavia che le apparizioni televisive di Brosio, soprattutto sugli schermi Rai, sono ormai un cult. Come dimenticare l'emorragia del gatto della mamma in diretta Tv qualche settimana fa, diventata oramai una delle scene più scaricate del web. Ma non è finita qui, perché Paolo, dopo sei anni, si ritrova in coppia con Fabio Fazio. Questa volta non è lo studio di "Quelli che il calcio" bensì quello di "Che tempo che fa". (Continua dopo la foto)



Durante una gag del Mago Forrest, Paolo Brosio sbatte il pugno sul tavolo distruggendolo. Tutti scoppiano a ridere anche lo stesso conduttore, con le mani nei capelli, non si capacita dell'accaduto: “Fabio l'ho rotto! Ho una forza…!”. E Fazio risponde: “E’ tutto come allora, è impazzito... lo rivedrete tra 18 anni”. Insomma, Paolo Brosio, con la sua simpatia spontanea è riuscito a strappare una risata a Fabio Fazio e a tutti gli ospiti di "Che tempo che fa", con il pugno che ha distrutto il tavolo della scenografia.

Paolo Brosio, quindi, tornando in coppia con Fabio Fazio sembra tornato agli antichi splendori, quando, dopo una vita da giornalista di cronaca giudiziaria, insieme a sua mamma era diventato uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. Ma non tutti hanno gradito quel lungo siparietto: “Ma è diventato completamente pazzo?”, scrive qualcuno su Facebook.

“Mezz’ora a spiegare a Fabio che aveva rotto il tavolo, sembrava un bimbo in cerca di attenzione. La penso solo io così?”, scriveva un’altra internata su Twitter. Insomma, simpatico è simpatico, ironico anche, ma non a tutti piace l’atteggiamento “particolare” di Brosio. In ogni caso, ogni volta che torna in tv è sempre un gran ridere.

