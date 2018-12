Caterina Balivo incontra a Vieni da Me un’altra grande signora della tv, Maria Teresa Ruta, fresca del trionfo a Pechino Express insieme a un altro amatissimo volto della televisione italiana, Patrizia Rossetti, ex annunciatrice e conduttrice di Rete Quattro. La Ruta, 58 anni, ha ricordato il terribile episodio di tentata violenza verificatosi il 14 agosto del 1977.

"Quel giorno a Roma non c'era nessuno - ha esordito la conduttrice - fui aggredita in una stradina, mi strapparono i lobi delle orecchie, hanno provato a violentarmi ma mi difesi con le unghie e con i denti, poi è intervenuto qualcuno quando sono svenuta". Nel corso della puntata di Vieni da me, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, andata in onda martedì 4 dicembre su Rai 1, Maria Teresa Ruta, fresca vincitrice con Patrizia Rossetti dell'ultima edizione di Pechino Express, si è sottoposta all'intervista della cassettiera.



La Ruta ha ricordato il terribile episodio di tentata violenza e come ha superato questo momento: "Mi ha aiutato il lavoro, ho tenuto duro", ha detto la conduttrice. E sul matrimonio finito con Amedeo Goria la conduttrice ha spiegato come sono andate le cose: "L'abbiamo detto solo dopo molto tempo ai nostri figli. Avevo detto che sarei andata a Roma per lavoro: quando hanno scoperto della nostra separazione ci sono rimasti male". Nel 1987 Maria Teresa Ruta ha sposato il giornalista sportivo e conduttore Amedeo Goria. Dal matrimonio sono nati due figli: Guenda (1988) e Gianamedeo (1992).

La Ruta e Goria si sono poi separati nel 1999 ed hanno divorziato nel 2004. Dal 2006 è legata sentimentalmente al fisioterapista Roberto Zappulla, con cui si è poi sposata nel 2015. Nel 2012 Maria Teresa Ruta ha dichiarato di soffrire di una lieve forma di dislessia. Durante l'ospitata da Caterina Balivo, Maria Teresa Ruta ha parlato anche della sulla sua hit anni Ottanta. Per chi non lo sapesse, la conduttrice è stata anche una cantante e anni fa ha lanciato il singolo "La focaccia".

“Volevano farmi diventare la Carrà-bis: se l’avesse cantata Raffaella sarebbe diventata un successone” ha confessato nello studio di Caterina Balivo. Infine, una battuta sulla sua hit anni Ottanta de “La focaccia”: “Volevano farmi diventare la Carrà-bis: se l’avesse cantata Raffaella sarebbe diventata un successone”. In studio, a sorpresa, è arrivata anche la figlia Guenda Goria che compiva 30 anni. Il compleanno è stato festeggiato in maniera semplice ma è stato l’occasione per rilanciare Guenda come attrice.

