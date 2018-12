Era il primo dicembre 2014 e Alessia Marcuzzi si prometteva eterno amore con Paolo Calabresi Marconi, circondati dallo spettacolare paesaggio di Costwolds, località collinare al centro dell'Inghilterra. Un matrimonio celebrato in gran segreto, a sorpresa per i fan, che aveva stupito tutti quando la notizia è stata resa nota. Poi, poco dopo le nozze, la regina de L’Isola dei Famosi aveva pubblicato sul suo blog La Pinella un post intitolato ‘Diario di un giorno speciale’ in cui aveva raccontato alcuni dettagli del suo matrimonio.

Aveva definito il suo abito da sposa, realizzato da Giambattista Valli, un po’ romantico e un po’ rock, aveva descritto l’emozione dei suoi figli e sottolineato l’affetto mostrato da amici, parenti e i collaboratori. Insomma, una cerimonia da favola, ma vissuta con riservatezza. Poi, per la finalissima dell’ultima edizione dell’Isola andata in onda, la conduttrice aveva sfoggiato proprio il vestito bianco di quel giorno speciale. (Continua dopo la foto)



A sorpresa, Alessia aveva aperto la finale dell'Isola dei famosi con quell’abito bianco corto davanti e lungo dietro e che lasciava scoperte le gambe e poi, su Instagram, aveva spiegato: “Quest'anno ho voluto farvi entrare nel mio armadio per cercare di reinventare capi già indossati nel tempo. Ognuno di questi conservava un ricordo e un’emozione ed è stato bello riscoprirli puntata dopo puntata... Non potevo non concludere la mia avventura con l'abito che più di tutti ha rappresentato uno dei momenti più intensi ed emozionanti della mia vita: l'abito da sposa, custodito gelosamente nel mio armadio. Grazie per avermi accompagnato in questa grande avventura!”.

E per il quarto anniversario di matrimonio, un’altra sorpresa ai fan: la Marcuzzi ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram un filmato che racchiude i momenti più belli del suo grande giorno. Un filmato mai visto prima in cui si vede il figlio Tommaso che la tiene per mano poco prima della cerimonia e ancora, oltre all'abito bianco e corto, i preparativi, gli ospiti e l'atmosfera romantica della campagna inglese cornice del fatidico sì di Alessia e il suo Paolo. Tripudio di like e commenti per il video inedito.





"Questa – si legge nella didascalia - è una sequenza con dei video del mio matrimonio... Non l'avevo postato finora, ma è molto emozionante condividerlo con voi oggi". Poi precisa: "Ho tolto solo la parte della Chiesa, volevo che rimanesse una cosa nostra... ma il resto c'è! Devo dire che ci siamo divertiti un sacco... Tre giorni nella campagna inglese che non dimenticherò mai". Oltre ai video la Marcuzzi ha pubblicato anche una foto in bianco e nero in compagnia dello sposo accompagnata da questa frase: “1 dicembre 2014, è stato un giorno speciale. Io mi emoziono ancora riguardandole”.

