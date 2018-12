Al trono over di Uomini e Donne è ancora Tina Cipollari-Gemma Galgani show. Con la differenza che stavolta l’opinionista del programma è riuscita a far piangere la dama di Torino che, solitamente, reagisce impassibile alle continue provocazioni della Vamp. Maria De Filippi è stata costretta a interrompere la puntata per rincuorare Gemma. Ma cosa è successo? Tina dice di aver ricevuto una segnalazione. Nel dettaglio, la spalla storica di Gianni Sperti sostiene di aver ricevuto una telefonata da parte di un'agenzia, che l'ha informata che Gemma avrebbe percepito denaro per una serata.

Un passo indietro: la ex di Giorgio Manetti, da anni ormai regina del trono over, ha sempre negato che il fine della sua partecipazione a Uomini e Donne fosse quello di guadagnare dei soldi, quindi, alle accuse di Tina ha reagito malissimo: è letteralmente crollata, negando tutto ovviamente. Non è servito neanche l’intervento della padrona di casa, che per rassicurarla ha provato a spiegarle che se fosse vero, non ci sarebbe niente di male. (Continua dopo la foto)



Nonostante le parole di Maria De Filippi, che ormai sa bene quanto frutti ai protagonisti la partecipazione a Uomini e Donne, Gemma ha continuato a piangere disperata. “È una cosa mia, mi tocca nel profondo”, ha detto tra le lacrime Gemma dopo essersi anche alzata dalla sedia per ribellarsi alle accuse della Cipollari. Che, come sempre, non si è lasciata convincere dalle parole e dalla reazione della Galgani: secondo lei sta solo fingendo.

Nel frattempo la dama continua il suo sfogo di fronte al pubblico della trasmissione e Maria De Filippi, che pur di riportare la calma in studio rivela di credere a Gemma. La conduttrice si dice sicura che anche la redazione del programma si fidi della versione della Galgani. Niente da fare, anche quando Gianni Sperti, che non è mai tenero con lei, spiega di crederle. Gemma non sente ragioni: è una questione personale, dice, e continua a sfogarsi.

Non è certo la prima volta che Gemma viene attaccata da Tina, ma in questo caso, dopo la presunta segnalazione, la dama ha reagito in maniera diversa rispetto al solito. Già qualche settimana fa era avvenuto un altro durissimo scontro tra le due, arrivate persino quasi alle mani. I fan della trasmissione, come fatto notare durante l’ultimo siparietto trash, cominciano ad averne abbastanza, tanto che molti si sono scagliati contro Tina sui social accusandola di bullismo nei confronti della dama.

