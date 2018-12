Paolo Brosio è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Originario di Asti, i genitori sono Domenico Ettore (morto qualche anno fa), detto Nick perché nato a San Francisco da emigranti astigiani, e da Anna Marcacci, vivace signora pisana spesso ospite in televisione accanto al figlio. Nel 1985 si laurea in giurisprudenza all’Università di Pisa. Nel 1986 entra nella redazione del Secolo XIX, mentre nel 1990 inizia a lavorare come inviato di Studio Aperto su Italia 1 e poi per il Tg4 di Emilio Fede, raggiungendo la notorietà con l'inchiesta Mani pulite di cui ha parlato nel suo libro Novecento giorni sul marciapiede.

Avventure e disavventure di un inviato a Tangentopoli (1994). Nel 1997 passa alla Rai, dove lavora per "Quelli che il calcio" di Fabio Fazio e partecipa ad alcuni programmi come: "Domenica in" nel ruolo di co-conduttore nel 2000 e nel 2001, "Italia che vai" come conduttore nel 2001 e nel 2002 e "Linea verde" (dal 2002 al 2006). Nel 2006 è inviato nel reality show L'isola dei famosi 4 su Rai 2. Nel 2008 è inviato di Stranamore, programma all'epoca condotto da Emanuela Folliero. È stato telecronista tifoso delle partite della Juventus trasmesse da Mediaset Premium fino al 2009. (Continua a leggere dopo la foto)



Fino al 2010 è stato socio con Marcello Lippi del Twiga, discoteca di Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta, della quale detenevano rispettivamente il 30% e il 20% delle quote. Celebre la sua 'conversione'. Dopo il divorzio dalla prima moglie, il secondo matrimonio (2004-2008) è con la modella cubana Gretel Coello. L’unione si rompe per un tradimento di lei e Paolo Brosio sprofonda in una crisi: "L’unica donna che ho amato mi umilia? E io mi vendico con decine di ragazze, senza neppure chiedere come si chiamano. E con loro è arrivato il resto: l’alcol, lo stordimento, la droga". È proprio durante il suo periodo più doloroso che Paolo Brosio sente il richiamo della fede. Da quel momento inizia la rinascita che racconterà nel libro A un passo dal baratro. Perché Medjugorje ha cambiato la mia vita (Piemme, 2009).

“Arrivavo da grandi sofferenze, la perdita di mio padre, l’incendio del Twiga, la separazione dalla mia seconda moglie. Poi una nottata matta. Ero a Torino dove facevo le dirette della Juve, lavoravo a Mattino5 e a Pomeriggio5. Siamo tutti a casa mia. Sento una voce ‘Paolo, devi smettere’. Erano le tre e mi sono messo a recitare l’Ave Maria. Ho cacciato tutti di casa”. Ha sentito il bisogno di confessarsi, poi è nato il desiderio di andare a Medjugorje. Infine, ha ricucito il rapporto con la madre, con la quale non comunicava più dai tempi della separazione da Gretel Coello. Così, ha avuto inizio la sua nuova vita, scandita dalla fede.

Oggi è felice della scelta fatta: "Se apri il tuo cuore a Lui succedono cose incredibili. Con la Madonna e il Signore mi diverto tanto. Pensa a tutto Dio". Il matrimonio celebrato nel 2004 e durato fino al 2008 con Gretel Coello è stato annullato. Paolo Brosio è pronto ad accogliere la donna giusta:"Mi sono sposato una volta in chiesa e la seconda in comune. Non ho figli. Ho chiesto la grazia al Signore e alla Sacra Rota per l'annullamento. Ho vinto in appello, dunque posso risposarmi: sono libero. Se la Madonna vorrà, mi farà trovare la persona giusta. Certo che avere una famiglia sarebbe un impegno che magari frenerebbe il mio lavoro". Paolo Brosio è nato ad Asti il 27 settembre del 1956, è alto 178 centimetri e pesa 83 chili.

