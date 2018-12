Anche se nessuno ci scommetterebbe nemmeno un centesimo, Pamela Prati ha compiuto 60 anni. E per il suo compleanno, caduto lo scorso 26 novembre, il regalo lo ha fatto lei a tutti i suoi fan che la seguono da anni in tv: ha confessato per la prima volta a 'Chi' di essere innamorata del compagno, Marco Caltagirone, imprenditore edile di 53 anni: “Andremo anche a vivere all'estero perché proprio io adoro, adoro l'idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta”, ha rivelato la ex diva del Bagaglino.

E ancora: “Ora posso anche voler non lavorare, vivremo fra la Francia e l'America, credo (…) Voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato”. Non solo. Ospite nell’ultima puntata andata in onda di Domenica Live, la Prati, che è apparsa in forma smagliante e vanta il fisico di una 20enne, ha anche confermato a Barbara D’Urso che con Caltagirone, con cui la storia è iniziata circa otto mesi fa, ha ottenuto l’affidamento di due bambini. (Continua dopo la foto)



È stata un’intervista molto emozionante quella di Pamela nel salotto di Carmelita, tanto che più volte la showgirl non è riuscita a trattenere la commozione e le lacrime. Al pubblico di Domenica Live, la Prati ha parlato del suo Marco, 7 anni più giovane di lei, e di quanto si ritenga fortunata di aver costruito finalmente una famiglia. "Lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo nel parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto - ha detto tra le lacrime - È arrivato tutto insieme, quando ci siamo incontrati è stato come se ci fossimo amati in altre vite”.

E non è riuscita a trattenersi nemmeno parlando dei bambini, che proteggerà dall'esposizione mediatica: "Sono un bambino e una bambina, di 11 e 6 anni. Neanche a farlo apposta, lei è una ballerina. Voglio tutelarli dal gossip e dai social. Ringrazio Dio di avermi dato quest'uomo e questi bambini", ha detto sempre in lacrime. Poi, dulcis in fundo, la sorpresa del fidanzato e, subito dopo, un annuncio in diretta.

La Prati ha ricevuto in studio una lettera d'amore e la chiave della casa in cui andranno a vivere quindi, di nuovo commossa, ha svelato che presto lei e Caltagirone si sposeranno: “È come se ci fossimo amati in altre vite. Lui ha 53 anni, è me al maschile. È persino riuscito a farmi prendere il treno per la prima volta dopo 30 anni, sapete che sono claustrofobica. L'anello che mi ha regalato è una fede matrimoniale, col mio nome. Lui ha quella col mio. Presto ci sposeremo, ma ci consideriamo già sposati. L'ho conosciuto 8 mesi fa, è stato più di un colpo di fulmine. Ci siamo cercati tutta la vita e appena ci siamo trovati ci siamo riconosciuti”.

"Pamela Prati, ma chi sei?". Pieno inverno, 60 anni, foto a rischio infarto. Miss Bagaglino stupisce ancora i fan. E, aspettando la bella stagione, si porta avanti così. Mamma mia!