Gigi Marzullo è un giornalista e conduttore tv. All’anagrafe Luigi, è nato ad Avellino da Gerardo e Angela, entrambi maestri. Marzullo inizia la carriera giornalistica come praticante nella redazione de Il Mattino, diventando poi giornalista professionista. Nel 1983 si laurea in Medicina all’Università degli studi di Pisa e nello stesso anno esordisce in televisione con Forte Fortissimo, un programma di Rai 1 su testi di Marco Di Tillo e Annabella Cerliani. Tre anni dopo, nel 1986, presenta la trasmissione a puntate incentrata sulle bellezze del Bel Paese Italia mia al fianco di Sammy Barbot.

Gigi Marzullo: età, altezza, peso, moglie, figli

L’anno successivo lo ritroviamo invece insieme a Giulia Fossà ne Il mondo è tuo, format simile a Italia Mia ma inserito in un contesto internazionale. Dopo varie esperienze televisive - tra cui, nel 1988, anche Microfono d'Argento, una serata di gala televisiva insieme a Gabriella Carlucci – a Gigi Marzullo viene affidata, dal 1989 al 1993, la conduzione di Mezzanotte e dintorni, un programma notturno in onda su Rai 1 in cui il conduttore sottoponeva domande pungenti a numerosi personaggi famosi. (Continua dopo la foto)



Nel 1994 gli viene affidato un programma dal titolo simile, Mezzogiorno e dintorni, ma è stato presto chiuso per mancanza di audience. In quello stesso periodo ritroviamo Marzullo in Uno più uno e L'asino d'oro e, soprattutto, come più volte ospite all’interno della popolare trasmissione Quelli che…il calcio nella stagione 1999-2001. Numerosissimi i programmi condotti da Marzullo. Ricordiamo Sottovoce, con lo speciale Così è la mia vita...Sottovoce, Settenote - Musica e musiche su musica e cantanti e Cinematografo che si occupa di cinema e i relativi festival.

Ancora: i suoi programmi domenicali, Applausi sul teatro e infine Milleeunlibro – scrittori in tv. Giornalista colto, esperto di letteratura, cinematografia e teatro, da circa 20 anni Marzullo è la colonna portante di molti programmi Rai. Ed è anche il responsabile della struttura Notte di Rai 1 dal 14 maggio 2013, quando è stato nominato dal direttore generale Luigi Gubitosi capostruttura cultura della prima rete Rai. Nel 2007 gli è stato assegnato il Premio Cimitile, sezione Giornalismo Antonio Ravel, l’anno successivo il Premio Città dei Cavalieri di Malta.

Nel 2017 Gigi Marzullo, che è famoso anche per i suoi aforismi, ha interpretato se stesso nella serie tv di Sky 1993 e dal 2015 è ospite fisso di Che fuori tempo che fa, lo spin off di seconda serata di Che tempo che fa in onda in seconda serata tutti i lunedì. Della vita privata di Marzullo, che è nato il 25 luglio 1953 sotto il segno del Cancro, è alto un metro e settantasette centimetri, pesa circa settantacinque chili e non ha figli, non si sa molto.

Ma dopo tantissimi anni di fidanzamento, il 15 settembre 2018 ha sposato Antonella De Iuliis a Nusco, in provincia di Avellino. Un matrimonio tenuto segretissimo fino all’ultimo: il giornalista e ‘conduttore della notte’ non ha infatti svelato la data se non a cose fatte. Antonella, che prima di diventare la signora Marzullo è stata la sua compagna per vent'anni è dirigente della prestigiosa società Sviluppo Italia.

Dietro le quinte del potere Business.it

Gigi Marzullo dice "sì": molto fortunato ad avere una moglie così