Tra i tanti ospiti dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha anche ospitato la sempreverde Amanda Lear. L’artista si è resa protagonista di un'intervista a tutto campo nella puntata di domenica 2 dicembre: ha parlato del suo rapporto con Salvador Dalì, della sua vita privata e anche del suo sesso. Ma la Lear ha fatto parlare anche per il look assai audace con il quale, a 79 anni, si è presentata in studio. Un elegante vestito bordeaux con spacco infinito.

Uno spacco che, come dimostra questa fotografia, lasciava ben poco spazio all'immaginazione: accavalla le gambe, si vede quasi tutto. E la forma è a dir poco invidiabile... Ma quando si parla di Amanda,subito dopo il nome, ancora oggi, arriva la domanda sulla sua natura: un uomo o una donna? Ci ride su l'attrice francese, che a Domenica In ha rivelato di non essere mai stata infastidita dalla voci che si sono rincorse negli anni, anzi. "Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me - ha spiegato a Mara Venier” (Continua dopo la foto)



“Per provocazione - ha continuato - sono stata io a cavalcare l'onda, con la mia voce particolare in effetti si poteva credere che io fossi un uomo e ci ho giocato molto”. Mi serviva pubblicità e l'abbiamo ottenuta. Ancora oggi ne parlano, quindi figurati quanto ha funzionato". Tra i segreti svelati nel salotto della domenica pomeriggio di Rai 1, anche la sua passione per i ragazzi giovani: "Hanno un'ingenuità che mi piace”.

“Preferisco - ha raccontato la Lear - che non siano ricchi perché poi fanno gli splendidi e sono boriosi. Invece un ragazzo normale lo porto al ristorante, posso godermi le piccole cose". Single, ma gli uomini di certo non le mancano: "Sono loro a venire da me, non io ad andare da loro". Quando la Venier le fa notare che Salvador Dalì era ricco Amanda risponde con sincerità spiazzante: “era un tirchio!”.

Il racconto che Amanda fa di Dalì è molto bello e intenso ma ci tiene a specificare che fosse solo un rapporto platonico, ma allo stesso tempo di essersi innamorata sin da subito dell'artista. ammette di essersi subito innamorata di Dalì. Nonostante fosse diventata la sua musa, però il pittore non le faceva molto spesso regali e di aver ricevuto da lui solo un mazzo di fiori.

Dietro le quinte del potere Business.it

Ti potrebbe anche interessare:

fbq(‘track’, ‘Gossip’);