Choc a L’Eredità. Flavio Insinna e il pubblico dell’amatissimo quiz di Rai 1 sono rimasti senza parole di fronte alle parole del campione.

Il conduttore, nel tentativo di lasciar parlare il suo nuovo campione, ha fatto una scoperta drammatica che riguarda il suo passato e che ha lasciato lo studio veramente senza parole. Flavio Insinna non credeva di trovarsi in una situazione tanto triste e imbarazzante quando faceva domande al nuovo campione de L’Eredità. E invece quel che è successo in studio è stato davvero assurdo. La storia alle sue spalle è davvero molto drammatica. A quanto pare, il ragazzo appena 23enne, di origini argentina ha una famiglia numerosa che l’ha cresciuto con dei sani principi ma con molte, moltissime difficoltà. Certo, l’Argentina non è un paese facile ma il passato del giovane campione non è stato difficile solo per via delle condizioni del suo paese. Ma anche per colpa del destino che non gli ha risparmiato nemmeno il dolore più grande. Continua a leggere dopo la foto

Il dolore atroce di perdere un fratello. Durante uno dei momenti più seguiti della trasmissione il campione si è lasciato andare a una confessione tristissima che ha a che fare con la sua famiglia. Il pubblico in studio si è commosso di fronte alla confessione del ragazzo che ha fatto sapere di aver perso il fratello. Era il momento della ghigliottina e non si sapeva se il ragazzo avesse indovinato la parola. Continua a leggere dopo la foto

La parola era formica. Il ragazzo all’inizio stava sbagliando poi ha avuto un’illuminazione e si è corretto. E ha indovinato. E si è aggiudicato un bel montepremi di 27 mila euro. Il ragazzo, alla domanda di Insinna, che gli ha chiesto da chi fosse composta la sua famiglia, ha rivelato che uno dei suoi fratelli è morto giovane in Argentina, quando aveva appena 23 anni. E così, quel momento che doveva essere di gioiosa celebrazione si è trasformato in un dramma in diretta. Continua a leggere dopo la foto

Flavio Insinna è rimasto senza parole e il pubblico si è ammutolito. Nessuno si aspettava che il ragazzo avesse vissuto un momento tanto doloroso. In studio è calato il gelo e neanche quella vincita tanto cospicua ha risollevato gli umori… Però, almeno, il ragazzo ha avuto una consolazione. Certo, coi soldi non si cancellano i dolori ma qualche problema si può risolvere con quella bella sommetta.

