La sua fama è cresciuta tra gli anni Novanta e Duemila, ma l'esordio nel mondo dello spettacolo di Alba Parietti è avvenuto nel 1977 in teatro, con ''L'importanza di chiamarsi Ernesto''. Dagli anni Ottanta ad oggi, Alba Parietti è sempre rimasta sulla cresta dell’onda, anche se con periodi altalenanti. Per un po’ anche cantante, ma è principalmente attrice, conduttrice e, negli ultimi tempi, opinionista. Negli anni Ottanta muove i primi passi nelle radio locali e nel cinema. Celebre la sua comparsata nel film commedia del 1983 diretto dal regista Carlo Vanzina e interpretato da Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica e Virna Lisi ‘’Sapore di mare’’.

Pochi lo sanno ma si è fatta conoscere nel panorama musicale con il nome di Alba e i singoli come ''Jump and do it'', ''Dangerous'', e ''Look into my eyes''. Nel 1984 è valletta a ''Ok, il prezzo è giusto'', l'indimenticabile format all'epoca condotto da Gigi Sabani, e ''W le donne''. La consacrazione arriva all'inizio degli anni Novanta, quando diventa conduttrice di ''Galagol'' su Telemontecarlo accanto a Massimo Caputi.



Qui la Parietti amava sedersi su uno sgabello e mettere ben in mostra le sue lunghissime e snelle gambe, che in poco tempo divennero le più famose d’Italia. Nel 1991 Alba Parietti viene chiamata in Rai per presentare il programma estivo ‘’La piscina, in onda su Rai 3’’. Quello stesso anno la showgirl ottiene anche il ''Premio Regia Televisiva'' come personaggio televisivo femminile dell’anno. È stata valletta di Pippo Baudo a ‘’Sanremo’’, ha condotto ‘’Domenica In’’ e ‘’Macao’’.Nel 1999 ha condotto ‘’La Canzone del secolo e Capriccio’’ e il ‘’Galà della pubblicità’’. Alba Parietti ha condotto anche il Festival di Napoli nel 2001, è stata opinionista del reality show ''La Fattoria'' .

Ancora ha partecipato a ''Il Teo - Sono tornato normale'' (2004) e ''Grimilde'' (2006). Dal 25 febbraio 2017 Alba è nel cast di ''Ballando con le stelle'', il talent con i vip ballerini in onda su Rai1 con la guida di Milly Carlucci. Dal 1981 al 1990 è stata sposata con Franco Oppini, cabarettista e attore italiano. Dal loro matrimonio è nato Francesco Oppini, unico figlio della coppia. Alba è legatissima a quest’ultimo, come più volte ha dichiarato. Non tutti sanno che Alba Parietti è figlia di un partigiano e deve il suo stesso nome alla città di Alba, prima ad essere liberata nel 1945.

Alba, che nel maggio del 2015 ha (ri)rotto con Christopher Lambert dopo un matrimonio annunciato, aveva parlato dei suoi amori a Libero. “Vado ancora d’accordo con lo stesso Lambert, Jody Vender, Franco Oppini , il padre di mio figlio, Giuseppe Lanza di Scalea. Erano tutti quasi paterni, affettuosi, ci stimiamo. Non ho un buon rapporto solo con Cristiano De André, eppure ci siamo voluti bene per 30 anni. Ho delle colpe anche io, sono un po’ sadomaso, sono attratta dagli amori malati e tormentati, ci sto molto male ma li ricerco”. Alba Parietti è nata nata il 2 luglio 1961 a Torino, è alta 1 metro e 77 centimetri, pesa 59 chilogrammi ed è del segno zodiacale del cancro.

