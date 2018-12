Scontro Corona-Blasi, è ufficiale: “Tutto studiato a tavolino per alzare gli ascolti del Grande Fratello Vip”

Fabrizio Corona non deve tornare in carcere. È questa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha respinto la richiesta della Procura Generale e ha confermato però l’affidamento terapeutico, per disintossicarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina. I giudici hanno riconosciuto così che le uscite fatte in questo periodo dall’ex re dei paparazzi erano per lavoro, come sostenevano il suo avvocato Antonella Calcaterra in una memoria depositata agli atti.

La procura aveva tirato in ballo anche la lite avvenuta tra l’ex paparazzo dei vip e Ilary Blasi durante il ‘Grande Fratello Vip’. Entrato nella Casa del Gf Vip per un incontro con la ex fidanzata, Silvia Provvedi, Corona si era poi scontrato con la conduttrice. “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?”, aveva detto la Blasi riferendosi alla vicenda Flavia Vento, di cui Totti (smentendola) parla anche nel suo libro. “Ha scritto un mare di cazzate - aveva attaccato Corona -. La verità è che siamo tutti cornuti e tu sei stata tradita a un mese dal matrimonio”. (Continua a leggere dopo la foto)



Ilary Blasi aveva replicato durissima: “Sei un caciottaro. Hai organizzato tutto quando mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio, lo sa tutta Italia. Io quelli come te li 'sgamo' subito”. Corona aveva continuato la sua invettiva: “Ci persone importanti in tv che sanno che quello che ha scritto tuo marito è una stronzata. Io ti rovino”. A quel punto Ilary Blasi aveva interrotto il collegamento e salutato Corona riprendendo normalmente la trasmissione. Proprio la Procura aveva tirato il ballo la lite come ‘episodio’ da condannare.

Adesso, però, si scopre la verità e forse è proprio per questo motivo che Corona non deve rientrare in carcere. “La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona era una commedia, una messinscena per aumentare gli ascolti del Grande Fratello, una trasmissione che non stava dando i risultati sperati”, questo il succo del documento ufficiale depositato presso il Tribunale di Milano. Tramite i suoi legali l’ex di Silvia Provvedi fatto sapere che si trattava solamente di una farsa. Qualche giorno dopo la puntata su Instagram era comparso un video in cui Corona si aggirava dietro le quinte del GF Vip e leggeva un copione provando la parte.

Ad avvalorare questa ipotesi ci sarebbe il fatto che Ilary Blasi e Mediaset hanno deciso di non denunciare formalmente Corona, non solo dopo gli insulti ricevuti in diretta e via social, ma anche in seguito alla distruzione di un camper della produzione, che lCorona avrebbe fatto a pezzi perché arrabbiato con la produzione del Grande Fratello.

