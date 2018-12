Sta per arrivare la cicogna nella grande famiglia di Uomini e Donne: il pancino dell’ex corteggiatrice e poi ex tronista cresce a vista d’occhio. È stata fotografata da Vero mentre passeggia col fidanzato nel parco di villa Borghese, a Roma. Fidanzati dal 2016, sono ora in attesa del primogenito e il futuro papà bacia con tenerezza il ventre di lei, che ormai è lontana dal mondo della televisione ma i fan del programma di Maria De Filippi non l’hanno mai dimenticata.

Continuano a seguirla, anche sui social, dove conta 500mila follower, e quando hanno saputo la bella notizia l’hanno riempita di auguri e felicitazioni. Stiamo parlando di Giorgia Lucini, la ragazza che abbiamo conosciuto nell’ormai lontano 2001 nello studio di Uomini e Donne. Arrivata alla corte di Maria come corteggiatrice, 4 anni dopo è salita sul trono e scelto Manfredi Ferlicchia, che è stato il suo fidanzato sino al 2014. Quello è stato l’anno della loro partecipazione come coppia a Temptation Island, reality che ha poi messo fine alla loro relazione. (Continua dopo la foto)



Ma in Sardegna, a Temptation, la Lucini ha conosciuto Andrea Damante, con il quale ha iniziato una storia d’amore, durata fino al settembre 2015, quando lui è diventato tronista. Ora il cuore di Giorgia batte per il ragazzo con cui è ora pronta a mettere su famiglia. Lui è il cestista della Leonis Roma Federico Loschi. I due, fidanzati dal 2016, secondo i beninformati dopo la nascita del loro primogenito potrebbero sposarsi.

L’annuncio della gravidanza è stato dato dopo che il gossip già circolava in rete. “Fin dal primo giorno che ti ho incontrato, ho sempre saputo che saresti stato il papà dei miei figli – scriveva lei a settembre scorso, sotto a una bella foto in cui lui bacia il pancino appena accennato - Sarai il papà più bravo, dolce e attento del mondo amore mio!!! E te patatino/a, anzi no Kiwi, perché questa settimana hai le dimensioni di un kiwi. Sarai il bambino/a più amato del mondo... non vediamo l’ora di vederti”.

Poi un altro post in cui Giorgia faceva ‘parlare’ direttamente il piccolo: ''Per scelta dei miei genitori sono rimasto segreto per qualche tempo… Da essere piccolo come un punto sono passato ad essere una piccola caramellina… Da un limone ed ora che sono quasi un kiwi”. Pioggia di auguri su Instagram dove, da quando ha reso pubblica la notizia della gravidanza, Giorgia aggiorna costantemente i follower.

