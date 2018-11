Tina Cipollari finisce nuovamente al centro delle critiche. Questa a essere presa di mira dall'opinionista di ''uomini e Donne'' non è stata l'acerrima nemica Gemma Galgani, ma un altro volto noto del dating show di Maria De Filippi. Tina Cipollari si è infatti si è resa protagonista di una frase abbastanza infelice su Giulia De Lellis, una delle ex corteggiatrici più amate di sempre ed ex fidanzata di Andrea Damante.

Tutto nasce nella nuova puntata del trono classico, andata in onda oggi 30 novembre su Canale 5. Si parla di Luigi Mastroianni e della sua corteggiatrice, Irene, che il tronista crede voglia emulare Giulia De Lellis. Mentre, in studio, Luigi e Irene ne discutono, Mario Serpa fa un’osservazione a bassa voce con la storica opinionista del programma condotto da Maria De Filippi proprio sull’ex fidanzata di Andrea Damante (oggi fidanzata di Irama) che, purtroppo per l’opinionista, non sfugge al pubblico più attento. (Continua a leggere dopo la foto)



“Però pure Giulia De Lellis è bella, è una bella ragazza dai!”, ammette Mario Serpa, parlando con Tina Cipollari. L’opinionista, però, non è d’accordo e anzi si lascia andare ad un’osservazione poco carina: “Ma va, è alta un metro e un caz*o!” Parole che, chiaramente, l’opinionista ha detto in confidenza a Serpa, credendo di non essere ascoltata da nessuno ma che, invece, sono state carpite dal microfono. Ovviamente le parole della storica opinionista di ''Uomini e Donne'' sono state criticate da moltissimi utenti del web.

Parole che hanno sollevato un polverone. “Che si vergognasse Tina! Ma poi che vuole dire, che una persona per essere bella deve superare 1,70 m? Ma che messaggi manda?” scrive una fan di Uomini e Donne. Per il momento, la De Lellis non ha commentato. È probabile che non lo farà nemmeno in futuro, dato il legame con la redazione del programma. La ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, ora seguitissima star di Instagram grazie ai suoi oltre tre milioni di follower, è stata ospite del programma "Mai dire talk".

Visualizza questo post su Instagram Scusa Tina, cosa pensi di Giulia de Lellis? 🤔 Un post condiviso da trashbiccis (@trashbiccis) in data: Nov 30, 2018 at 6:47 PST





L'ex fidanzata di Andrea Damante ha risposto alle domande delle giornaliste Greta Mauro di e Stefania Scordio, accogliendo con ironia le battute irriverenti del Mago Forrest e del trio della Gialappa’s Band. Giulia si è detta consapevole del successo che riesce a riscuotere grazie ai social, e forte del suo numerosissimo stuolo di fan, non ha escluso che qualora dovesse candidarsi alle elezioni potrebbe farcela.

