È morto stanotte a Roma il giornalista Sandro Mayer, direttore del settimanale 'DiPiù' e opinionista a 'Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai1. Mayer era nato a Piacenza nel 1940 e il prossimo 21 dicembre avrebbe compiuto 78 anni. Laureato in scienze politiche è stato per vent'anni direttore del settimanale 'Gente' e dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore.

E' diventato famoso al grande pubblico con le ospitate in vari salotti televisivi come opinionista, da "Domenica In" a "Buona Domenica", ma soprattutto per la partecipazione a "Ballando con le stelle", in veste di presidente della giuria. Lascia la moglie Daniela, conosciuta quando era giovanissimo ed era andato a Londra per imparare l'inglese, e la figlia Isabella. Proprio Isabella è intervenuta a ''Pomeriggio Cinque'' per ricordare il padre scomparso. La figlia di Sandro ha voluto pubblicamente chiarire le circostanze della morte del padre.



Il direttore di ''Di Più'' non era malato da tempo come insinuato da qualcuno e come si è letto in queste ore su molti siti online. Come spiegato da Isabella Mayer tutto è accaduto repentinamente, quando l’uomo è stato colpito da una brutta infezione. “È successo all’improvviso, ha avuto una brutta infezione“, ha dichiarato la donna, apparsa per la prima volta in televisione. “Non voglio parlare della malattia, che è stata improvvisa. Lui non l’ha mai fatto e se ci sta guardando ora so che non vorrebbe”, ha aggiunto.

“Quando è entrato in ospedale qualche giorno fa non è più uscito”, ha assicurato la giornalista. La donna, incinta del secondo figlio, ha svelato le ultime parole che si è scambiata col padre. “Mio padre ci teneva molto ai suoi nipotini”, ha confidato la giornalista ai microfoni di 'Pomeriggio Cinque'. “L’ultima volta che l’ho visto sono andata via perché dovevo fare un’ecografia e lui, sorridente, mi ha chiesto di mandargli una foto. Mi ha salutato col sorriso”.

Durante la sua carriera Sandro Mayer ha diretto alcune riviste femminili come "Dolly" e "Novella 2000" e nel 1981 è stato chiamato alla dirigenza di "Epoca". Per vent'anni è stato alla guida di "Gente" (1983-2003). Ha lavorato anche come autore e regista teatrale, firmando le commedie "Il silenzio dei sogni" e "Bivio d'amore", entrambe tratte da due suoi romanzi, oltre al musical "Il miracolo di Padre Pio".

