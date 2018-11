Quattro puntate per festeggiare uno dei suoi programmi più popolari e amati. Dal 7 dicembre Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5 con ''Chi vuol essere milionario?'', il quiz che ha condotto dal maggio 2000 al luglio 2011. Quattro appuntamenti che celebrano un compleanno speciale: i vent’anni del format originale inglese. La prima puntata di ''Who wants to be a millionaire?'' (a cui si sono ispirate oltre cento edizioni in tutto il mondo) andò in onda nell’autunno del 1998.

Con il ritorno in televisione del quiz di Gerry Scotti il settimanale Spy ha contattato l'ultima vincitrice dell'edizione che andò in onda nel 2011. La storia di Michela De Paoli non è stata una favola, dopo la vittoria al milionario le cose per lei non sono andate bene: “Abbiamo aperto un bar gelateria che non ha funzionato: la crisi ci ha messo in ginocchio e ora io e mio marito siamo disoccupati” “Quel gruzzoletto tenuto da parte (la vincita al Milionario, ndr) ci torna utile per mantenere una vita dignitosa”. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo l'esperienza a ''Chi vuol essere milionario'' Michela De Paolo ha anche riprovato ad andare a dei quiz televisivi ma nessuno l’ha voluta in trasmissione, una volta saputo che aveva vinto il fatidico milione: “Avanti un altro e il Rischiatutto mi hanno chiuso il telefono in faccia, evidentemente faccio paura”, ha raccontatola donna al settimanale "Spy2. “Da allora la mia vita è cambiata, certo: quella somma così importante ha aiutato me e mio marito a vivere una vita dignitosa” racconta Michela al settimanale Spy in edicola venerdì 30 novembre, rievocando la vittoria del 2011.

“I soldi sono arrivati sei mesi dopo. Sono diventati 800mila euro in gettoni d’oro, direttamente in banca. Il 20% mancante è andato allo Stato” spiega ancora, prima di raccontare cosa abbiano fatto lei e il marito degli euro vinti. “Investiti nella costruzione di una villetta bifamiliare nella provincia di Pavia, dove abitiamo”. Non solo, la somma è servita anche per mettere in piedi un nuovo lavoro che, però, non è durato: “Abbiamo aperto un’attività commerciale, un bar gelateria, che però non ha funzionato: la crisi ci ha messo in ginocchio e siamo stati costretti a chiuderla“, rievoca la De Paoli. “Ora siamo pure disoccupati come tanti altri italiani” prosegue la vincitrice del Milionario, “Quel gruzzoletto tenuto da parte ci torna utile: chi ci avrebbe aiutato, altrimenti?”.

Dopodiché Michela racconta che il marito ha perso le dita della mano anni fa in un incidente sul lavoro e, ai tempi, anche l’impiego: da allora fa molta fatica a essere assunto altrove dunque la gelateria serviva anche per risolvere il problema. Anche lei ha cercato nuove strade per guadagnare dei soldi e ci ha riprovato con i quiz televisivi ma Avanti un altro e Rischiatutto, quando hanno saputo che aveva vinto il milione con Gerry Scotti, hanno respinto la sua richiesta di partecipazione: “Non mi vogliono più, evidentemente faccio paura“, commenta lei.

