Dramma in diretta su Rai 1. La notizia della morte prematura del giornalista e opinionista Sandro Mayer ha sconvolto l’Italia e, ovviamente, tutto il mondo della televisione.

Sandro Mayer, nato a Piacenza nel 1940, è stato uno dei personaggi di spicco nel panorama del giornalismo rosa italiano. Ha diretto Dolly, Novella 2000, Epoca e Gente (per vent'anni), poi è sbarcato a Cairo Editore ed è diventato direttore di Dipiù e Dipiù TV. Ma Mayer non si è dedicato solamente al giornalismo: ha lavorato per molto tempo anche in tv. Per esempio è stato opinionista e giudice in varie trasmissioni televisive quali Domenica In, Buona Domenica e Ballando con le stelle. Quando i vip del mondo dello spettacolo hanno scoperto la morte di Sandro Mayer, è stato dolore generale. Tra i vip che lo hanno ricordato, per esempio, c’è Elisa Isoardi che, a La prova del cuoco ha detto: "Un grande direttore, ricordo la nostra battaglia contro le fake news. Voglio ringraziarti con questa foto, ciao Sandro". Continua a leggere dopo la foto

"La morte di Sandro Mayer mi addolora veramente, con me sempre affettuoso. Abbiamo avuto ruoli in commedia diversi che ci divertivano molto", ha detto Fabio Canino. Mentre Carolyn Smith, decisamente sconvolta, ha commentato così: "Oggi sono senza parole". "Ci volevamo davvero bene. Grazie dei tuoi consigli", questa la dedica di Mara Venier su Instagram. "Nessuno come Sandro Mayer ha saputo, in questi anni, raccontare il nostro Paese. Dissacrante e profondamente cattolico, ironico, intellettuale e includente, ha sempre precorso i tempi. Caro Direttore, ci mancherai!", ha ricordato Simona Ventura. Continua a leggere dopo la foto

A Eleonora Daniele hanno detto della morte di Sandro Mayer durante la diretta di Storie italiane. La notizia le è arrivata addosso come una doccia fredda: Eleonora Daniele è rimasta sconvolta e il pubblico che seguiva la trasmissione si è reso conto della sua difficoltà ad andare avanti. Il suo volto parlava chiarissimo: era turbata e aveva gli occhi lucidi. È evidente che non se lo aspettasse. Ma ecco cosa ha detto Eleonora Daniele quando le è stata comunicata la notizia. Continua a leggere dopo la foto

Eleonora Daniele ha mandato in onda l'ultima intervista a Mayer, in cui ricordava la madre morta e il crocifisso che la donna aveva lasciato al giornalista e che teneva sempre al collo. "Ci tenevo molto a quell'intervista, siamo tutti sconvolti dalla sua morte", ha detto quando è tornata in studio la Daniele. Ospite di Storie italiane anche Enrica Bonaccorti che ha voluto salutare così Sandro Mayer: "Lo ringrazio per le tante copertina che mi ha dedicato, era un grande direttore. Il direttore della gente".

Dietro le quinte del potere Business.it

‘Storie Italiane’, paura per Eleonora Daniele e l’inviata Maria Grazia Sarrocco

fbq('track', 'Gossip');