Un anno fa a quest’ora stava per terminare la sua avventura al Grande Fratello Vip e adesso la ritroviamo come ospite fissa a ‘Mai dire talk’, il nuovo programma condotto dal Mago Forrest con protagonista la Gialappa’s band in onda su Italia 1. Per la puntata d’esordio, la ex fidanzata di Andrea Damante, che nel frattempo ha voltato pagina con Irama e adesso conta più di 3 milioni e mezzo di follower su Instagram, era ovviamente super trendy.

Ha indossato un abito monospalla di raso fucsia firmato Sol Wears Women, marchio che lei stessa ha creato insieme alla mamma Sandra, caratterizzato da una minigonna aderente dal taglio irregolare e da un corpetto da un lato a fascia, dall'altro con la manica lunga e a sbuffo. Infine décolleté in tinta con una fibbia di pietre brillanti di Gedebe. La curiosità sul look, visto che viene considerata un’influencer, era pari a quella su ciò che avrebbe detto o fatto. A ‘Mai dire talk’ Giulietta ha parlato del suo lavoro e risposto con sincerità a domande e sfottò dei ‘Gialappi’. E, come sempre, scatenato il popolo della rete. (Continua dopo la foto)

Dove c’è la 22enne c’è polemica e, ancora una volta, è l’argomento cultura a scaldare gli animi del popolo del web. Che nonostante la lezione tenuta di recente allo Iulm di Milano la De Lellis abbia una preparazione un po’ (tanto) lacunosa era cosa nota. Ma è altrettanto vero che non ha problemi ad ammetterlo, anzi. E a ‘Mai dire talk’, quando si parlava di libri, ha rivelato con candore e naturalezza di averne letto uno soltanto nella sua vita.

Paolo Guzzanti, anche lui in trasmissione, le ha domandato se è vero che non legge libri. “Non mi entusiasma l’idea – ha risposto lei - Io la invidio, vorrei leggere i libri. Li compro, ma non li leggo: ci provo”. E poi: “L’ho letto un libro in quinta elementare, 'Il piccolo principe', l’ho fatto grazie alla mia maestra Teresa: è l’unico che sono riuscita a terminare, al punto che mia sorella me lo ha regalato di nuovo”.





Guzzanti, che nella vita ha letto e scritto tanti libri, dopo aver saputo del suo fatturato le ha detto: "Ma allora non leggi libri, è così? No, perché per decenni ho comprato centinaia di migliaia di libri, che ora sono impolverati, e non so perché diavolo l'ho fatto! No, sei geniale, sei una persona geniale”. "Il bello è che ognuno dei due vorrebbe essere l'altro", ha fatto notare quindi la Gialappas tra le tante battute sulla De Lellis e l’argomento libri. Sui social, però, si ride un po’ meno. Per molti Giulia è una “promotrice di ignoranza”, dal momento che non nasconde di non aver mai letto un libro. La reazione della De Lellis alle critiche? “Non fate i pesanti, si ride e si scherza”, ha replicato, ringraziando tutti quelli che, al contrario, l'hanno supportata.

