È morto Sandro Mayer. Addio al giornalista e opinionista tv

Addio a Sandro Mayer. Il giornalista, scrittore e direttore dei settimanali Dipiù e DiPiù Tv si è spento nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 novembre 2018 all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, come rende noto il sito Dagospia. Aveva 77 anni: avrebbe spento 78 candeline tra pochi giorni, il prossimo 21 dicembre. Mayer ha sempre lavorato nel mondo del giornalismo, ma è diventato famoso per il grande pubblico con le ospitate in vari salotti televisivi come opinionista, da "Domenica In" a "Buona Domenica", ma soprattutto per la partecipazione fissa a "Ballando con le stelle", in veste di Presidente della Giuria.

In passato ha diretto numerose riviste femminili, come Dolly, e Novella 2000, e in seguito è stato chiamato alla guida di Epoca. Nella sua lunga carriera giornalistica, Mayer è stato direttore per 20 anni del settimanale Gente (dal 1983 al 2003) e dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui Dipiù e Dipiù Tv. (Continua dopo la foto)



Non solo in tv, dove come detto era ospite fisso a Ballando con le stelle, trasmissione in cui sarebbe tornato anche nella prossima edizione, al via il 9 marzo 2019. Per il teatro Mayer ha firmato le commedie ‘Il silenzio dei sogni’, ‘Bivio d’amore’ e il musical ‘Il miracolo di Padre Pio’. Nel 2006, sempre con Cairo Editore, ha pubblicato ‘Una emozione di più’ e, insieme a Osvaldo Orlandini, nel 2008 ha scritto ‘La grande storia di padre Pio’, best seller giunto alla nona edizione, e l’anno successivo ‘La grande storia di Gesù’, arrivato alla settima edizione.

Nato a Piacenza il 21 dicembre 1940, parlando dei suoi inizi Sandro Mayer aveva dichiarato: “Vivevo a Napoli e mi sono formato ascoltando la gente dei bassi, mescolati ai discordi dell'aristocrazia partenopea. Poi ci trasferimmo a Milano e vinsi un posto fisso in Fiat ma non ci andai mai e partii per Londra, dove ho fatto il cameriere per imparare l'inglese”. Laureato in scienze politiche, ha iniziato a lavorare come traduttore, poi si è dedicato al giornalismo.

Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle “sorprese” per le quali ti prendevamo in giro.

Mancherai a me e alla squadra. pic.twitter.com/5KPG7GdzpO — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 30 novembre 2018

la morte di Sandro Mayer mi addolora veramente, con me sempre affettuoso. Abbiamo avuto ruoli in commedia diversi che ci divertivano molto. RIP — Fabio Canino (@fabiocaninoreal) 30 novembre 2018

Dispiacere per la morte di un inventore,un giornalista che sapeva leggere nella pancia e nel ❤️del lettore. Ricordo il nostro primo incontro,i consigli.Ciao direttore #SandroMayer ❣️giornalista che ha cambiato questo mestiere. Spero che il suo nome resti accanto al suo #DiPiù — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) 30 novembre 2018





Appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, sui social sono subito apparsi numerosi messaggi di cordoglio e ricordi. Tra i primi a salutare il giornalista, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni, con cui Mayer ha condiviso l’esperienza a Ballando: “Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle ‘sorprese’ per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra”, ha scritto. E poi, ancora, i messaggi di Fabio Canino, Gabriele Parpiglia, che lo definisce “giornalista che ha cambiato questo mestiere” e tanti altri.

