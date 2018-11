Da quando è partita la nuova edizione, ‘La vita in diretta’ di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non smette di stupire il pubblico tra battutine, gaffe e fuorionda. E pure chiacchiericci sul rapporto che li lega. Il gossip aveva infatti avanzato l’ipotesi che ci fosse maretta tra i due conduttori. Tutto è iniziato dopo un esame della Fialdini all’università: la conduttrice è arrivata in studio mogia perché aveva preso un voto che non soddisfaceva le sue aspettative, quindi la reazione, che ha scatenato il putiferio, del collega davanti a tutto il pubblico.

“Lo hai preso perché sei raccomandata, altrimenti ne avresti preso uno più basso”, le ha detto. Lei è rimasta di sasso. Ecco: pare che da quel preciso momento tra i due sia scattata la scintilla dell’odio. Tutti hanno iniziato a dire che a dispetto dei sorrisi di fronte alle telecamere, in realtà dietro le quinte succedessero le peggio cose e che i due fossero irrimediabilmente ai ferri corti. (Continua dopo la foto)



“La battuta di Tiberio Timperi sul fatto che sono raccomandata? Ci sono rimasta male anche perché Tiberio conosce meglio di chiunque altro il mio percorso”, ha poi raccontato la Fialdini. E sulle voci di una presunta rottura dopo quella frecciatina e sulla presunta maretta tra i due, la conduttrice ha commentato così: “Con Tiberio abbiamo un rapporto ottimo, come sempre. E ridiamo nel leggere di finti litigi e imminenti separazioni”.

Non sarebbero vere, allora, le chiacchiere secondo cui erano ‘in guerra’. Rapporti interpersonali tra colleghi a parte, non mancano gaffe e fuorionda in trasmissione. A ‘inaugurare’ la stagione ci aveva pensato proprio la Fialdini che, convinta di avere il microfono spento, dietro le quinte ha detto: “Fa schifo questo primo copione, fa schifo”. Si è resa subito conto della figuraccia e per qualche istante è apparsa imbarazzata, ma poi ha ripreso in mano la situazione e ha continuato a condurre come se nulla fosse.

Poi, sui social, ha precisato: “No, nel mio fuori onda non criticavo gli autori. La squadra de La vita in diretta è composta da professionisti, che stimo (e che ringrazio). E loro sanno”. Il video, però, era già virale… E ora è toccato a Timperi, che si è reso protagonista di un altro fuorionda. È successo al termine della puntata, dopo i saluti. Convinto che fosse già partita la pubblicità, il presentatore, che aveva ancora il microfono acceso, ha raggiunto la collega dall’altra parte dello studio e le ha detto: “Ahi! Mi hai fatto male…”. Che sarà successo? Che ci siamo persi?

Dietro le quinte del potere Business.it

Lutto in Rai e a 'La Vita in diretta': il ricordo commosso di Tiberio Timperi