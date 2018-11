Piccolo giallo legato a Uomini e donne scoppiato poco fa sui social. Tutto è nato da un video pubblicato su Instagram da Raffaella Mennoia, autrice storica della trasmissione di Maria De Filippi. Nelle immagini, rubate durante la registrazione delle nuove puntate del programma di Canale 5, si vedono i petali cadere, circostanza che ha fatto ipotizzare che fosse in corso una scelta a sorpresa da parte di un tronista.

La redattrice Raffaella Mannoia ha postato su Instagram il video nel quale si vede la cascata di petali rossi che solitamente viene usata per le scelte con un lieto fine, il tutto accompagnato dalla didascalia "A U&D l'amore vince sempre". Chi pensava alla scelta di uno dei cinque tronisti che partecipa al dating show per trovare il vero amore si sbagliava di grosso. Il blog "Vicolo delle News" ha infatti ha svelatoil mistero che da qualche ora circolava sui social. (Continua a leggere dopo la foto)



Sono bastati pochi frame pubblicati dalla Mennoia sui social, a scatenare la curiosità dei telespettatori, che immediatamente hanno pensato che uno tra Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez avesse concluso anticipatamente il suo percorso sul trono. In realtà, non si è trattato di una scelta vera e propria. Semplicemente, un uomo presente nel pubblico ha approfittato del fatto di essere nello studio di Uomini e Donne per fare una proposta di matrimonio alla sua compagna. Al sì della donna, sono stati fatti cadere i petali.

Non sono state rese note le generalità dei ragazzi che presto convoleranno a nozze e la Mennoia ne ha approfittato per instillare un po’ di curiosità negli spettatori. L'illusione che avevano avuto la maggior parte dei fan di Uomini e Donne vedendo il video della Mennoia, è che uno dei cinque protagonisti del Trono Classico avesse scelto prima del tempo: la persona più accreditata a compiere un gesto così importante , secondo i telespettatori, era Teresa Langella.

Stando alle anticipazioni che ha fornito in esclusiva "Vicolo delle News", però, nessuno dei tronisti attualmente "in carica" pare si sia spinto così oltre: i percorsi di conoscenza che Luigi Mastroianni, Lorenzo Ricciardi, Andrea Carioli, Ivan Gonzales e Teresa Langella hanno intrapreso da qualche tempo, sembrano ancora molto lontani dalla loro conclusione.

Uomini e Donne, Sossio Aruta piange per Ursula: “Lascio il programma”